Max Verstappen odrzucił ofertę Mercedesa. Znamy zaskakujący powód decyzji mistrza

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-18 7:46

Były kierowca Ralf Schumacher poinformował, że Max Verstappen otrzymał propozycję przejścia do zespołu Mercedesa. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 zdecydował się jednak odrzucić tę ofertę. Max Verstappen miał podjąć taką decyzję z powodu niesatysfakcjonujących warunków finansowych zaproponowanych przez niemiecki zespół.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłoń kierowcy w rękawicy dotykająca skomplikowanej kierownicy bolidu Formuły 1.

Kiedy Mercedes zainteresował się mistrzem?

Szef zespołu Toto Wolff już od połowy 2025 roku oficjalnie potwierdzał zainteresowanie współpracą z holenderskim kierowcą. Sam Max Verstappen konsekwentnie zaprzeczał informacjom o prowadzonych negocjacjach. Podkreślał przy tym swoje przywiązanie do zespołu Red Bull Racing i chęć pozostania w jego barwach do końca sportowej kariery.

Spekulacje dotyczące potencjalnego transferu pojawiają się regularnie w momentach, gdy obecny zespół Holendra zmaga się z problemami technicznymi. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy samochody Red Bulla ustępują prędkością bolidom Mercedesa, Ferrari oraz McLarena. Dodatkowym czynnikiem napędzającym plotki jest niezadowolenie kierowcy z obecnych przepisów i formatu weekendów wyścigowych.

"W tej chwili nie ma dla niego miejsca w Ferrari, ale oferta Mercedesa była najwyraźniej tak kiepska finansowo, że i tak nie wchodziła w grę" - oświadczył Schumacher.

Kariera i obecny kontrakt Holendra

Ralf Schumacher zauważa, że niemiecki zespół był jedyną realną alternatywą dla aktualnego mistrza świata. Wynika to z faktu braku wolnych miejsc w innych czołowych zespołach stawki. Holender narzekał ostatnio na konieczność zarządzania energią w bolidach, zamiast ścigania się na maksymalnych obrotach, co potęgowało pogłoski o jego ewentualnym odejściu.

Kariera zawodnika w Red Bull Racing rozpoczęła się w 2016 roku od historycznego triumfu w Grand Prix Hiszpanii, czyniąc go najmłodszym zwycięzcą wyścigu. W 2023 roku strony podpisały nową umowę obowiązującą do końca 2028 roku. Kontrakt ten zawiera jednak specjalną klauzulę, która umożliwia jego wcześniejsze rozwiązanie za porozumieniem obu stron.