Marina i Wojciech Szczęśni świętowali 10 lat po ślubie. Huczne party z udziałem zagranicznych gwiazd muzyki

Gdzie odbyła się 10. rocznica ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych?

To nie było standardowe świętowanie okrągłego jubileuszu małżeńskiego. Para postarała się o zorganizowanie wydarzenia na najwyższym poziomie, które przywodziło na myśl prestiżowe gale muzyczne. Z okazji świętowania 10. rocznicy ślubu Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili ugościć gości w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Gmach instytucji zmienił się z tej okazji w elegancką jasną przestrzeń. Zabawie towarzyszyła niezwykła oprawa świetlno-muzyczna. Zgodnie z nazwą zorganizowanej zabawy ("white party"), na przyjęciu obowiązywał rygorystyczny dress code. Wszyscy obecni goście założyli więc kreacje w białym kolorze.

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Jakie gwiazdy bawiły się na ekskluzywnej imprezie Szczęsnych?

Zaproszone osoby reprezentowały czołówkę polskiego show-biznesu – świata muzyki, sportu i Internetu. Na imprezie zorganizowanej przez Marinę i Wojciecha Szczęsnych bawili się m.in.: Anna i Robert Lewandowscy, Grzegorz Krychowiak ze swoją ukochaną Celią Jaunat, Arkadiusz Milik z Agatą Sieramską oraz Jan Bednarek z żoną Julią.

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Ponadto w gronie gości rocznicowego jubileuszu państwa Szczęsnych pojawiły się także znane osobistości ze świata filmu oraz rozrywki. Zaproszenie otrzymali m.in.: Julia Wieniawa, Roksana Węgiel, Julia „Maffashion” Kuczyńska, Paulina Krupińska, Zofia Zborowska z mężem Andrzejem Wroną oraz Katarzyna Zielińska.

Jubileuszowy wieczór był obfity w występy znanych muzyków. Zabawę uświetniła jako pierwsza sama gospodyni przyjęcia. Marina w towarzystwie kwartetu smyczkowego zaśpiewała kilka ze swoich utworów. Podczas show wyśpiewała także piosenkę dedykowaną córce. Wykonanie tego utworu wzruszyło wiele zgromadzonych na imprezie osób.

Później gości zabawiali artyści, których hity zdobyły status ogólnoświatowych przebojów. Marina zaprezentowała wspólną piosenkę razem z Jamesem Arthurem. Następnie o dobrą zabawę zgromadzonych dbali wokaliści oraz zespoły występujące na zagranicznych scenach m.in. grupa Nothing But Thieves, a także piosenkarki Anne-Marie i Maro.

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