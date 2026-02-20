Roksana Węgiel może pochwalić się pięknym uśmiechem. Fani pytają, czy naturalnym. Odpowiedziała

Roksana Węgiel jest obecna w show-biznesie właściwie od dziecka i od chwili swojego debiutu przeszła imponującą drogę. Zaczynała jako nastolatka, błyskawicznie zdobywając rozpoznawalność i sympatię widzów, ale nie pozwoliła, by zaszufladkowano ją jako "dziecięcą gwiazdę". 21-latka konsekwentnie pracuje nad warsztatem, wizerunkiem i repertuarem, pokazując, że jest pełnoprawną artystką, a nie jedynie objawieniem jednego sezonu. Hity takie jak "Miasto", "Falochrony" czy "Błękit" tylko ugruntowały jej pozycję księżniczki polskiego popu.

Metamorfoza Roksany Węgiel

Roxie dojrzewa razem ze swoją publicznością. Nagrywana przez nią muzyka staje się bardziej świadoma i osobista, a styl odważniejszy, co skrzętnie relacjonują polskie media. Każde wyjście wokalistki na czerwony dywan wywołuje wielkie emocje. Fani, którzy śledzili wokalistkę od początku jej muzycznej drogi, z pewnością pamiętają czasy, gdy nosiła aparat ortodontyczny. Dzięki temu, mając 21 lat, Węgiel-Mglej może pochwalić się hollywoodzkim, naturalnym - jak podkreśla - uśmiechem.

Roksana Węgiel w mocnych słowach: "Miałam okazję zejść na złą drogę"

Zęby Roksany Węgiel

Wiele gwiazd światowego i rodzimego show-biznesu decyduje się na licówki, czyli trwale przyklejane do przedniej powierzchni zębów nakładki. To doskonały sposób na całkowitą poprawę stanu swojego uzębienia. Efekt jest bowiem natychmiastowy i bardzo widoczny. Roksana Węgiel nie poszła jednak drogą "na skróty". Jej piękny uśmiech to wynik konsekwencji i świadomości jej rodziców, którzy zdecydowali się na założenie jej aparatu, gdy była dzieckiem. Artystka podczas live'a na Tik Toku wyjawiła, że jej zęby są naturalne, choć wybielone.

Tak, naturalne. Wybielone, ale moje. Nosiłam aparat ortodontyczny, stąd moje zęby są teraz całkiem proste. To była dobra decyzja, żeby w takim g*wniarskim wieku założyć sobie aparat na zęby. Zresztą, gdy miałam 12 lat i zaczynałam, miałam aparat - przypomniała.

Pamiętacie Roxie z aparatem na zębach? Przypominamy, jak zmieniała się piosenkarka.