Jolanta Kwaśniewska wspiera aktywność seniorów. 24 maja wielkie wydarzenie na stadionie Widzewa

Od lat sprawy seniorów są dla mnie najważniejsze. Przez lata Fundacja „Porozumienie Bez Barier” działała na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że jest grupa społeczna, która jest trochę na uboczu i są to seniorzy

- podkreśla Jolanta Kwaśniewska, wskazując kierunek działań społecznych i fundacyjnych, które od kilku lat koncentrują się właśnie na tej grupie.

Jej wypowiedzi pokazują wyraźnie, że starzenie się społeczeństwa nie powinno być postrzegane jako problem, lecz jako szansa na wykorzystanie ogromnego potencjału doświadczenia i aktywności osób starszych.

Seniorzy to potencjał, nie problem

W jej ocenie seniorzy stanowią grupę społeczną, która dynamicznie się powiększa. Żyjemy dłużej i chcemy żyć dobrze - aktywnie, świadomie i z poczuciem wpływu na rzeczywistość. To właśnie dlatego, jak zaznacza, w zmieniającej się strukturze demograficznej osoby starsze powinny być postrzegane jako realny potencjał społeczny.

Rządzący muszą myśleć o tym, jak ten wielki potencjał, jakim są osoby w wieku senioralnym, wykorzystać

- podkreśla Jolanta Kwaśniewska.

"Sky is the limit" - precz ze stereotypami

Pani Prezydentowa zachęca również do przełamywania stereotypów dotyczących wieku. Podkreśla, że seniorzy nie powinni rezygnować z własnych potrzeb, marzeń i stylu życia.

Sprzeciwiam się tym określeniom, że kobiety w pewnym wieku nie powinny czegoś zrobić, albo nosić. Ja jestem kobietą "w pewnym wieku" - dlaczego nie mogę nosić modnych butów, mieć fryzury, jaka mi najbardziej odpowiada, czy bardzo kolorowo się ubierać? Wszystko dla nas i nic o nas bez nas! Im jestem starsza, tym bardziej kocham kolor, we “wściekłych” kolorach czuję się lepiej i nie wyobrażam sobie, że miałabym sobie tego odmawiać

- podkreśla Jolanta Kwaśniewska.

"Sky is the limit" – mówi, przekonując, że osoby w wieku 70, 80 czy 90 lat mogą pozwolić sobie na aktywność, realizację pasji i odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Jej przesłanie jest jasne: dojrzałość nie oznacza wycofania, lecz nowy etap, w którym warto celebrować codzienność i żyć "tu i teraz".

Namawiam seniorów do tego, żeby byli samolubni. Często zdarza się tak, że babcia nie może pójść prywatnie do lekarza, na kawę do kawiarni, albo nie kupi sobie torebki, o której marzy, bo wszystkie pieniądze odkłada dla dzieci, dla wnuków. Jednak najczęściej te nasze młodsze pokolenia radzą sobie w życiu lepiej niż my. Dlatego zachęcam: wydawajmy te pieniądze na siebie, żyjmy tu i teraz! Każdego dnia twórzmy dla siebie małe święto.

Ruch i aktywność - recepta na dobre życie

Pani Prezydentowa zwraca uwagę, że kluczową rolę odgrywa aktywność - zarówno fizyczna, jak i mentalna. Podkreśla, że seniorzy powinni angażować się w różne formy działania i korzystać z dostępnych możliwości, bo ruch i aktywność wpływają bezpośrednio na jakość życia. Sama daje przykład, rozpoczynając dzień od gimnastyki, dużo spacerując i uprawiając swój ulubiony sport - narciarstwo. To - jak podkreśla - pozwala jej zachować energię i dobre samopoczucie.

Stadion Widzewa otwarty dla seniorów

Takie podejście coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w inicjatywach kierowanych do osób starszych. Wydarzenia integrujące, promujące ruch i edukację, pokazują, że seniorzy są aktywną i ważną częścią społeczności. Jednym z przykładów jest inicjatywa „Serce Łodzi bije dla Seniorów”, organizowana przez Fundację Widzewa Łódź.

To wydarzenie wyjątkowe, bo pozwala seniorom znaleźć się w miejscu, które na co dzień dostępne jest dla piłkarzy. Uczestnicy będą mogli wejść na stadion i dosłownie ręką dotknąć murawy, zobaczyć obiekt z perspektywy zawodnika i poczuć atmosferę sportowych emocji.

Chcemy, żeby seniorzy poczuli, że stadion należy także do nich. Wejście na murawę, zobaczenie obiektu z perspektywy piłkarza i możliwość aktywnego udziału w wydarzeniu to doświadczenie, które buduje emocje i zachęca do ruchu

- mówi Sylwia Dobrzycka, Prezeska Zarządu Fundacji Widzewa Łódź.

Co czeka uczestników?

Program wydarzenia zaplanowano kompleksowo. Seniorzy będą mogli skorzystać z 10-minutowych treningów dostosowanych do ich możliwości, wziąć udział w badaniach profilaktycznych i konsultacjach zdrowotnych, a także uczestniczyć w panelach dyskusyjnych poświęconych aktywności fizycznej i społecznej po 60. roku życia. Organizatorzy przygotowali również występy muzyczne oraz spotkania z gwiazdami, które uzupełnią sportowy i edukacyjny charakter wydarzenia.

24 maja, godz. 12:00 – wstęp wolny

"Serce Łodzi bije dla Seniorów" ma być nie tylko okazją do spędzenia czasu w wyjątkowym miejscu, ale także symbolicznym potwierdzeniem słów Jolanty Kwaśniewskiej – seniorzy są aktywni, potrzebni i pełni energii. A możliwość stanięcia na nowej murawie stadionu, uczestnictwa w treningach, rozmowach i wydarzeniach artystycznych pokazuje, że wiek nie ogranicza, lecz otwiera nowe możliwości.

Zapraszam wszystkich seniorów 24 maja od godz. 12:00 na stadion Widzewa w Łodzi. Do zobaczenia!

- kończy Jolanta Kwaśniewska.

"Serce Łodzi bije dla Seniorów" stanowi Wielki Finał XII Miejskich Senioraliów. Wydarzenie jest współorganizowane przez Urząd Miasta Łodzi oraz Miejską Arenę Kultury i Sportu. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Wstęp jest bezpłatny.