Matura 2026 język angielski. Odpowiedzi, arkusze CKE i zadania 6.05.2026?

Trzeci dzień egzaminacyjnego maratonu dobiegł końca! Punktualnie o godzinie 9:00 w środę, 6 maja 2026 roku, maturzyści w całej Polsce otworzyli arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To ostatni z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych. Uczniowie, w zależności od tego, czy uczęszczali do liceum, czy technikum, pisali test w formule 2023 lub formule 2015. Na rozwiązanie wszystkich zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną mieli dokładnie 120 minut. W tym artykule publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi z egzaminu z języka angielskiego, który odbył się 6.05.2026.

Matura 2026 język angielski - arkusze CKE

Wielu uczniów z niecierpliwością czeka na możliwość sprawdzenia swoich odpowiedzi. W naszym artykule znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie! Będziemy na bieżąco aktualizować treść, publikując arkusze zadań CKE dla obu formuł,

22

Matura 2026 angielski - odpowiedzi

Na ESKA.pl znajdziecie także sugerowane rozwiązania. Opublikujemy je około godziny 14:00. To doskonała okazja, by jeszcze przed oficjalnymi wynikami oszacować swój wynik z matury 2026 z angielskiego. Pamiętajcie jednak, że publikowane przez nas odpowiedzi są jedynie propozycjami, a przygotują je dla was eksperci z Angielski Gryzie. Na oficjalny klucz odpowiedzi przygotowany przez CKE trzeba będzie jeszcze poczekać. Mimo to, porównanie swoich rozwiązań z naszymi może dać wam ogólny obraz tego, jak poradziliście sobie na egzaminie.

16

Co było na maturze z angielskiego 2026? To zadanie wyciekło do sieci!

Tradycji stało się zadość! Podobnie jak w poprzednich latach, już kilkanaście minut po godzinie 9:00 w internecie zaczęły krążyć pierwsze zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Uczniowie chętnie dzielili się na platformie X (dawniej Twitter) zadaniami, które sprawiły im najwięcej trudności lub tymi, które uznali za najciekawsze. W tym roku najwięcej emocji wzbudziło zadanie pisemne. Zgodnie z przewidywaniami, maturzyści musieli napisać e-mail.

Treść zadania, które obiegło internet, prezentuje się następująco:

W zeszłym tygodniu odwiedziłeś/odwiedziłaś miejsce, w którym ostatni raz byłeś/byłaś jako dziecko. W e-mailu do koleżanki z Anglii:

poinformuj, dlaczego odwiedziłeś/odwiedziłaś to miejsce ponownie

napisz, co się zmieniło w tym miejscu od Twojej wizyty w dzieciństwie

zrelacjonuj, co wydarzyło się podczas Twojej wizyty w tym miejscu w zeszłym tygodniu

zaproponuj koleżance odwiedzenie tego miejsca i wyjaśnij, jak do niego dotrzeć.

Wypowiedź należało napisać w języku angielskim, zmieścić się w limicie od 100 do 150 wyrazów i podpisać jako XYZ. Za to zadanie można było zdobyć sporo punktów, a oceniane były: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).

Zobacz e-mail, który realizuje wszystkie założenia z polecenia, mieszcząc się w limicie słów i zachowując odpowiednią formę: Angielski matura 2026. Co było na maturze? To może być ten mail [ZADANIE, PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ]