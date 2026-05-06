Alicja Szemplińska pnie się w górę rankingu. Bukmacherzy wydali nowy werdykt przed Eurowizją

Alicja Szemplińska z niecierpliwością czeka na swój eurowizyjny półfinał. Do sieci trafiły zaledwie trzy fotografie z jej pierwszej obecności na wiedeńskiej scenie, więc mnóstwo szczegółów występu wciąż pozostaje mgłą tajemnicy. Mimo skąpych informacji, udostępnione kadry wystarczyły, by bukmacherzy zmodyfikowali prognozy dotyczące ostatecznego wyniku polskiej piosenkarki.

Pierwsza próba Alicji Szemplińskiej w Wiedniu. Kiedy Polka znów wyjdzie na scenę?

W minioną sobotę, 2 maja, polska ekipa po raz pierwszy miała okazję zaprezentować się na eurowizyjnej arenie. Zespół Alicji Szemplińskiej kilkukrotnie przećwiczył przygotowany układ, przeanalizował zapisy wideo i wprowadził niezbędne poprawki. Po intensywnym treningu przyszedł czas na zasłużoną regenerację, działania promocyjne oraz dalsze szlifowanie show. Na czwartek, 7 maja, zaplanowano kolejne wyjście polskiej wokalistki na scenę. To właśnie wtedy fani otrzymają nie tylko nową porcję zakulisowych ciekawostek, ale przede wszystkim wyczekiwany, 30-sekundowy fragment występu z kamer telewizyjnych.

Zobacz galerię: Eurowizja 2026 - pierwsze próby do pierwszego półfinału. Tak wygląda konkurencja Polski

32

Szanse Polski na finał rosną. Nagły skok w notowaniach

Publikacja oficjalnych kadrów z pierwszej próby wywołała ogromny entuzjazm wśród miłośników konkursu. Wreszcie ujawniono tajemnicę gigantycznego rekwizytu wykorzystywanego w polskiej prezentacji. Okazało się, że podczas śpiewania utworu „Pray” artystce towarzyszy potężna, ponad dwumetrowa rampa, na której choreografię wykonuje czworo tancerzy.

Takie rozwiązania sceniczne zachwyciły nie tylko internautów, ale również ekspertów od zakładów. Jak wynika z podsumowania portalu Eurovisionworld.com, w środę 6 maja o poranku Polska awansowała do grona faworytów do finału. Alicja Szemplińska zanotowała skok z trzynastej pozycji na dziesiąte miejsce w zestawieniu, zrównując się z reprezentującą Estonię formacją Vanilla Ninja. Szanse obu państw na występ w Wielkim Finale oszacowano na 46 procent, a w rankingu niżej plasują się Gruzja, Portugalia, Belgia oraz San Marino.

22

Kto wygra Eurowizję 2026? Lista głównych faworytów

Pozycja lidera w przewidywaniach dotyczących triumfatora 70. Konkursu Piosenki Eurowizji pozostaje niezmienna i niezachwianie należy do Finlandii. Fiński duet, w skład którego wchodzą Linda Lampenius oraz Pete Parkkonen, deklasuje rywali i bezapelacyjnie wygrał fanowskie głosowania OGAE Poll i Eurojury. W ścisłej czołówce państw typowanych do zwycięstwa znajdują się obecnie także Australia, Dania, Francja, Grecja, Izrael oraz Szwecja.

W ogólnym zestawieniu prawdopodobieństwa wygrania całej imprezy Polska nieprzerwanie plasuje się na 27. lokacie. Jednak udana próba sprawiła, że Alicja Szemplińska ze swoim „Pray” awansowała na 30. miejsce w typowaniach dotyczących wyłącznie głosowania profesjonalnych jurorów. Z kolei w prognozach dotyczących zwycięstwa w głosach telewidzów, polska propozycja zatrzymała się na 25. pozycji.

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.