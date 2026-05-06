Matura niemiecki 2026 - arkusz CKE. Co było na egzaminie 6.05.2026?

W środę, 6 maja, o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z języka niemieckiego, jeden z obowiązkowych egzaminów dla tegorocznych absolwentów.

Arkusze egzaminacyjne sprawdzały umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Rodzice i uczniowie zastanawiają się, jakie zadania pojawiły się na tegorocznym egzaminie.

Oficjalne arkusze CKE zostaną opublikowane po godzinie 14:00 – sprawdź, co było na maturze!

Matura 2026 - niemiecki. Środa, 6.05.2026.

Arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego, który po języku angielskim jest jednym z najczęściej wybieranych języków obcych nowożytnych, obejmował różne typy zadań sprawdzających praktyczne umiejętności językowe. Uczniowie musieli zmierzyć się z częścią na rozumienie ze słuchu, w której nagrania były odtwarzane dwukrotnie, a także z zadaniami dotyczącymi czytania ze zrozumieniem. Kolejnym elementem egzaminu była znajomość środków językowych, czyli gramatyki i słownictwa, często sprawdzana poprzez uzupełnianie luk czy transformacje zdań. Ważną częścią była również wypowiedź pisemna - najczęściej w formie krótkiego e-maila lub wpisu, wymagająca zastosowania odpowiednich struktur językowych. Poniżej znajdziecie tegoroczne arkusze CKE. Jakie zadania musieli rozwiązać maturzyści?

Matura 2026 - niemiecki, poziom podstawowy. Arkusze CKE

Egzamin miał na celu ocenę nie tylko znajomości zasad języka, ale przede wszystkim umiejętności jego praktycznego użycia w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Dlatego kluczowe znaczenie miała dokładność, koncentracja oraz umiejętność tworzenia poprawnych wypowiedzi. Egzamin dojrzałości z języka niemieckiego w 2026 roku sprawdzała kompleksowo wszystkie najważniejsze kompetencje językowe: słuchanie, czytanie, znajomość gramatyki oraz pisanie, co wymaga od uczniów wszechstronnego przygotowania. Tuż po rozpoczęciu egzaminu rodzice zastanawiali się, jakie zadania czekały na ich pociechy. Pragniemy zaznaczyć, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje oficjalne arkusze zadań maturalnych po godzinie 14:00. Tuż po godzinie 14:00 znajdziesz arkusze maturalne w tym artykule.