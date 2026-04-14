Marcin Prokop potwierdził rozwód z Marią Prokop. Zakończyli małżeństwo po dwudziestu latach

Marcin Prokop i Maria Prokop wzięli rozwód. Prezenter TVN wydał oświadczenie

Czterdziestoośmioletni Marcin Prokop od lat plasuje się w czołówce najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Swoje pierwsze kroki w świecie mediów stawiał pod koniec lat dziewięćdziesiątych, tworząc teksty dla rozmaitych magazynów. Z czasem awansował na stanowiska redaktora naczelnego takich tytułów jak "Machina", "Film" oraz "Przekrój". Na początku tego stulecia nawiązał współpracę z MTV Polska, a następnie pojawiał się na antenach Polsatu i telewizyjnej Dwójki. Przełom nastąpił kilkanaście lat temu, gdy dołączył do ekipy TVN, gdzie wspólnie z Dorotą Wellman prowadzi popularne programy poranne.

W życiu codziennym znany dziennikarz skutecznie unika nadmiernego błysku fleszy. Na oficjalnych galach branżowych pojawia się niemal wyłącznie ze względu na swoje obowiązki zawodowe. Jego profil na Instagramie tętni życiem, jednak zazwyczaj trafiają tam materiały pokazujące kulisy jego telewizyjnych wyzwań. Sytuacja zmieniła się diametralnie we wtorek, kiedy to gwiazdor niespodziewanie opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym oficjalnie potwierdził zakończenie swojego małżeństwa.

Wraz z czterdziestosześcioletnią Marią Prokop uznali, że ich drogi rozchodzą się w pełnej zgodzie. Jak wynika z opublikowanych informacji, ten życiowy zakręt otwiera przed nimi zupełnie nowy rozdział. Jak podaje portal Eska, byli partnerzy zapewnili opinię publiczną, że udało im się przejść przez proces rozstania w dobrych relacjach. Dziennikarz dołączył do tych słów wymowny komentarz pod fotografią z byłą ukochaną na swoim profilu.

Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo, że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem - napisał Prokop pod wspólnym zdjęciem z byłą żoną.

Początki relacji Marcina Prokopa i Marii Prokop. Poznali się na imprezie

Pierwsze spotkanie prezentera oraz Marii Prażuch-Prokop miało miejsce zupełnie nieoczekiwanie podczas spotkania towarzyskiego ponad dwadzieścia lat temu. Kobieta była wówczas świeżo po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, dokąd jej rodzina wyemigrowała w minionym ustroju. Za oceanem zdobyła wyższe wykształcenie, ale finalnie podjęła decyzję o powrocie do Polski, aby rozpocząć pracę jako lektorka języka angielskiego.

Pomiędzy powracającą z emigracji dziewczyną a przyszłą gwiazdą małego ekranu natychmiast narodziła się chemia. Połączyło ich silne uczucie, pomimo bardzo wyraźnych różnic w temperamencie. Kobieta uwielbiała spędzać czas w szerszym gronie i czerpała energię z życia towarzyskiego, natomiast jej wybranek zdecydowanie unikał tłumów. Brakowało mu również tej niezwykłej spontaniczności, którą emanowała jego nowa znajoma, ponieważ dziennikarz preferował uporządkowany tryb życia i skrupulatne planowanie każdego kroku.

Gwiazdor stacji TVN wrócił wspomnieniami do tamtych chwil podczas jednego z dawnych wywiadów. W rozmowie na łamach magazynu "Gala" przyznał, że musiał wówczas całkowicie zmienić swoje podejście do budowania relacji.

To pierwszy moment, kiedy emocje wzięły górę nad moją duszą księgowego. Postanowiłem nie rachować. Stwierdziłem, że jeżeli w ten związek nie wejdę z pełną otwartością, nic z tego nie będzie - wspominał Prokop w rozmowie z "Galą".

Jakiś czas temu ulubieniec widzów szczerze opowiedział o trudnościach, z jakimi musiała mierzyć się jego partnerka. Podczas wywiadu udzielonego twórcy internetowemu znanemu jako Żurnalista zaznaczył, że przetrwanie ich relacji było w dużej mierze zasługą ogromnego uporu jego żony. To właśnie dzięki jej niesamowitej wytrwałości udało się skruszyć emocjonalny mur, którym na co dzień otaczał się prezenter telewizyjny.

Moja naturalna dyspozycja to jest bycie samemu, a to nie jest dobry materiał do tworzenia relacji. Natomiast moja żona to jest osoba, która śmiało mogłaby zdobywać ośmiotysięczniki przy swojej determinacji, swoim uporze. Te cechy pozwoliły jej się przez tę skorupę przebić. Nie wiem zresztą, dlaczego to robiła, bo pewnie sporo się natrudziła i nacierpiała, bo nie zawsze byłem dla niej taki dobry. Natomiast faktem jest, że udało jej się dowiercić do jądra Ziemi - wyznał prezenter.

Córka Marcina Prokopa i potajemny ślub pary w Portugalii

Gdy ich drogi skrzyżowały się na imprezie u znajomych, szybko podjęli decyzję o kontynuowaniu tej obiecującej znajomości. Wystarczyło zaledwie kilka wspólnych wyjść, aby oboje zrozumieli, że budują coś znacznie poważniejszego niż zwykły romans. W wywiadzie udzielonym serwisowi Polki.pl Maria Prokop wyjawiła, że od pierwszych chwil marzyła o założeniu rodziny z nowo poznanym mężczyzną.

Chociaż przyznam, że ja od początku naszego związku chciałam mieć z Marcinem dziecko. Wiedziałam, że albo ten facet, albo żaden - mówiła.

Początkowo gwiazdor telewizyjny miał spore obawy przed wejściem w rolę rodzica. Pragnienie jego partnerki ziściło się kilkanaście lat temu, kiedy to powitali na świecie swoją córkę Zofię. Mimo początkowego stresu gospodarz formatu "Dzień Dobry TVN" doskonale odnalazł się w nowej rzeczywistości i sprawdził w roli ojca. Obecnie nastoletnia pociecha stanowi centrum jego wszechświata.

Zakochani nie spieszyli się z formalizowaniem swojej relacji i potrzebowali na to nieco więcej czasu. Ostatecznie wymienili się obrączkami ponad dekadę temu podczas bardzo prywatnej uroczystości zorganizowanej na terytorium Portugalii. Choć zdarzało im się wspólnie rozmawiać z prasą, zawsze kładli ogromny nacisk na ochronę swojej prywatności przed wścibskim wzrokiem opinii publicznej. Oboje bardzo rzadko pozowali razem na ściankach podczas ważnych wydarzeń ze świata show-biznesu. Maria Prokop opisała dynamikę ich relacji w jednej z prasowych wypowiedzi.

Nie nudzimy się, to ważne. Ścieramy, ale nie towarzyszy temu, jak na początku naszego związku, wielkie napięcie. Dziecko nas łączy. A poza tym robimy to wszystko, co inne pary - bywamy w knajpach, spotykamy się ze znajomymi, kotłujemy na kanapie... - mówiła Maria Prokop w jednym z wywiadów.

Ich ślub odbył się z dala od obiektywów aparatów, a informacja o zakończeniu małżeństwa również została przekazana na ich własnych zasadach. W swoim internetowym oświadczeniu wyjaśnili, że zależało im na bezpośrednim poinformowaniu fanów o tej trudnej decyzji życiowej. Zaznaczyli jednocześnie, że wydany komunikat wyczerpuje temat i nie zamierzają w przyszłości udzielać dalszych komentarzy w tej sprawie.

