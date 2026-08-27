Trencze i ramoneski idą w odstawkę. Jesienią będą królować te kurtki. Najmodniejsze modele kupisz w sieciówkach

Jesiennym trendem w modzie są kurtki typu "funnel neck", które łączą modny wygląd z wysoką funkcjonalnością.

Kurtki z wysokim kołnierzem są bardzo uniwersalne i można je stylizować zarówno z casualowymi jeansami, jak i eleganckimi sukienkami midi czy spódnicami.

Stanowią praktyczne i stylowe okrycie wierzchnie, idealne na jesień, łączące komfort z aktualnymi trendami.

Gdy temperatura zaczyna spadać, trencz lub kurtka stają się podstawą codziennego stroju. Warto więc postawić na fason, który nie tylko dobrze wygląda, ale również chroni przed chłodem. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają modele kurtek typu funnel neck. Ich charakterystycznym elementem jest wysoka stójka, która po zapięciu otula szyję.

Wysoki kołnierz robi całą robotę

Funnel neck jacket wyróżnia się przede wszystkim konstrukcją kołnierza. Zamiast klasycznego kołnierza czy niewielkiej stójki mamy wyraźną, podniesioną formę. To detal, który od razu nadaje stylizacji bardziej wyrazisty charakter.

Co ważne, rozwiązanie jest również praktyczne. Przy chłodnym i wietrznym dniu wysoki kołnierz może zastąpić szalik, a jednocześnie sprawia, że nawet prosty zestaw wygląda ciekawiej. Trend nawiązuje do eleganckiej mody lat 60., ale współczesne projekty mają znacznie bardziej swobodny charakter.

Polska złota jesień

Jak nosić kurtkę funnel neck?

Możliwości jest naprawdę sporo. W codziennym wydaniu dobrze sprawdzą się szerokie jeansy i klasyczne sneakersy. Taki zestaw jest niezobowiązujący, ale nie wygląda banalnie. Jeśli wolisz bardziej eleganckie ubrania, kurtkę z wysoką stójką można połączyć z dzianinową sukienką midi oraz wysokimi kozakami. To prosty sposób na stworzenie stroju, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas spotkania na mieście. Miłośniczki mocniejszych stylizacji mogą natomiast sięgnąć po model inspirowany bomberką lub kurtkę ze skóry ekologicznej. Zestawiona z satynową spódnicą i cięższymi butami stworzy ciekawy kontrast.

Kurtka funnel neck - modne i praktyczne okrycie na jesień

Jesienne trendy nie zawsze są szczególnie funkcjonalne. Tym razem jest inaczej. Kurtka z wysokim kołnierzem może być efektownym elementem garderoby, a przy okazji przydaje się wtedy, gdy pogoda nie rozpieszcza. Dużą zaletą jest też uniwersalność fasonu. W zależności od materiału, koloru i dodatków może wyglądać sportowo, minimalistycznie albo elegancko. Nie trzeba więc budować całej garderoby od nowa. Modne kurtki typu funnel neck można kupić w popularnych sieciówkach, np. Reserved, Sinsay czy H&M. Dostępne są w różnych odcieniach, jak beż czy czekoladowy brąz, który od kilku sezonów jest najmodniejszym kolorem jesieni.

Jeśli tej jesieni planujesz kupić tylko jedno nowe okrycie, kurtka typu funnel neck zdecydowanie zasługuje na uwagę. Wysoka stójka przyciąga wzrok, chroni przed chłodem i pozwala stworzyć wiele różnych stylizacji. To jeden z tych trendów, który nie kończy się wyłącznie na dobrym wyglądzie - ma też całkiem praktyczne zastosowanie.

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