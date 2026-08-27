Nowy stadion Rakowa. Kiedy pierwszy mecz?

Nowy stadion Rakowa Częstochowa coraz bliżej

Rada Miasta Częstochowy jednogłośnie poparła zmiany budżetowe. Decyzja ta pozwala na sfinansowanie prac koncepcyjnych i projektowych. Przed głosowaniem o zgodę ponad podziałami politycznymi apelował prezes klubu, Wojciech Cygan. Wiceprezydent miasta Łukasz Kot wspomniał o ambitnym celu rozegrania pierwszego spotkania w 2029 roku, dokładnie 10 lat po awansie zespołu do ekstraklasy.

Część radnych wyraziła wątpliwości co do tego terminu. Radna Beata Struzik, będąca z zawodu architektką, zauważyła, że same procedury przygotowawcze i niezbędne uzgodnienia mogą zająć nawet trzy lata. Wiceprezydent uznał jednak, że wskazanie 2029 roku ma zmotywować urzędników do sprawnego działania.

"Wolę motywować działania urzędników rokiem 2029, niż zostawiać więcej czasu. To termin ambitny, ale możliwy" - odpowiedział wiceprezydent Kot.

Gdzie powstanie nowy stadion Rakowa?

Na lokalizację nowego obiektu wybrano teren XIX-wiecznej fabryki Elanex. Miejsce to wyłoniono spośród trzech propozycji po konsultacjach z klubem. Obszar dawnej fabryki włókienniczej znajduje się blisko Starego Miasta, stacji PKP i głównych szlaków komunikacyjnych. Władze miasta nabyły nieruchomość od syndyka w grudniu 2025 roku za 22,5 mln zł.

Inwestycję początkowo utrudnił wpis całego kompleksu do rejestru zabytków. Ostatnio Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wstępnie zgodził się jednak na rozbiórkę nowszych hal z lat 60. XX wieku. Rewitalizacja terenu ma być prowadzona dwutorowo, co pozwoli na połączenie budowy stadionu przez miasto z zagospodarowaniem zabytkowych obiektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.