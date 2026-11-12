Znęcanie się nad matką w Grodkowie. 41-latek trafił do aresztu na dwa miesiące

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-12 14:00

Policjanci z Grodkowa zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec 68-letniej matki. Sąd, na wniosek policjantów i nyskiej prokuratury, zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 2 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Bok radiowozu z napisem Policja i włączonym kogutem. O areszcie dla sprawcy przemocy w Grodkowie przeczytasz na Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI

Interwencja domowa w Grodkowie. Zatrzymano 41-latka

Do interwencji doszło kilka dni przed publikacją komunikatu. Policjantów z Komisariatu Policji w Grodkowie wezwano w związku z podejrzeniem, że 41-latek stosuje przemoc wobec swojej matki. Na miejscu zastali nietrzeźwego i agresywnego 41-latka, więc go zatrzymali. Następnie przewieziono go do komendy w Brzegu, gdzie trafił do policyjnego aresztu.

41-latek usłyszał zarzut znęcania się nad matką

Z ustaleń policjantów wynika, że 41-latek od dłuższego czasu znęcał się nad swoją 68-letnią matką, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. O sytuacji policjanci powiadomili ośrodek pomocy społecznej i bliskich kobiety, którzy zaopiekowali się pokrzywdzoną. Podejrzanemu przedstawiono zarzut znęcania się nad bliską osobą.

Sąd aresztował 41-latka na dwa miesiące

Na wniosek policjantów z Grodkowa i nyskiej prokuratury sąd tymczasowo aresztował 41-latka na dwa miesiące. Za to przestępstwo grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że zgłoszenie przemocy domowej może pozostać anonimowe. W razie zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI