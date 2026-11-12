Iga Świątek odrzuciła luksusy. Tak mieszka w podwarszawskim Raszynie

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Iga Świątek wybrała Raszyn zamiast Monte Carlo. Jak wygląda jej dom?
Światowej sławy sportowcy z ogromnymi majątkami bardzo często decydują się na wyprowadzkę do rajów podatkowych, czego przykładem jest mieszkający w Monte Carlo Hubert Hurkacz. Choć Iga Świątek na samych kortach zarobiła już ponad sto milionów złotych, postąpiła zupełnie inaczej niż koledzy z branży. Polska tenisistka niezmiennie traktuje podwarszawski Raszyn jako swój główny dom i życiową bazę, rezygnując z przeprowadzki za granicę.
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Fotografie publikowane przez zawodniczkę w mediach społecznościowych pokazują, że jej posiadłość służy głównie do relaksu, a nie do chwalenia się majątkiem. Pomieszczenia urządzono w sposób praktyczny i przytulny, całkowicie rezygnując z krzykliwego przepychu. Próżno szukać w środku pozłacanych klamek czy wyposażenia od najdroższych światowych projektantów. Status multimilionerki nie zmienił podejścia Igi Świątek, która świadomie wybiera normalność oraz bliskość swojej rodziny.
Gdzie odpoczywa Iga Świątek? Dom w Raszynie to jej prywatny azyl
Codzienność czołowej tenisistki globu składa się z życia na walizkach, ciągłych wyjazdów oraz olbrzymiej presji. W takich warunkach bezcenne staje się miejsce pozwalające na całkowite odcięcie się od medialnego szumu. Dla Igi Świątek funkcję bezpiecznego azylu pełni właśnie rodzinny dom w Raszynie. W przerwach od rywalizacji na kortach zawodniczka regeneruje tam siły w gronie najbliższych i może poczuć się po prostu sobą, zapominając o roli globalnej marki.
Decyzja o pozostaniu w kraju wynika nie tylko z sentymentu, ale stanowi też ważny element dbania o higienę głowy. Naturalne otoczenie i twarde stąpanie po ziemi pomagają Idze Świątek utrzymać niezwykłą odporność psychiczną podczas meczów. Zamiast efektownych zagranicznych kurortów tenisistka wybiera ciszę oraz prywatność, co napędza ją do dalszej walki o trofea. Polka nie rezygnuje jednak całkowicie z komfortu, a zatrzymywanie się w luksusowych hotelach w trakcie turniejów czy urlopów traktuje jako zasłużoną nagrodę za morderczy wysiłek. Swoimi codziennymi wyborami udowadnia, że umie wyraźnie oddzielić zawodowy sport od życia prywatnego, opartego na wyniesionych z domu wartościach.