Do tej pory nagrywał głównie z Grzeszczak i Szroeder. Liber postawił na niespodziewany duet!

Takiego połączenia nika się nie spodziewał! Liber, artysta z wieloletnim doświadczeniem, którego utwory od lat kształtują polską muzykę rozrywkową, nagradzany na prestiżowych galach i będący autorem wielu ponadczasowych przebojów, m.in. z repertuaru Sylwii Grzeszczak, spotkał się z Young Leosią, fenomenem ostatnich lat. Efektem jest numer "PESELE".

Liber i Young Leosia połączyli siły

Tytuł wspólnego kawałka Libera i Leosi nie jest przypadkowy. Artyści są przedstawicielami zupełnie innych pokoleń. Kiedy Marcin odbierał pierwsze prestiżowe nagrody i podbijał listy przebojów, Young Leosia była jeszcze dzieckiem. Choć reprezentują dwa zupełnie odmienne światy i style muzyczne, jest coś, co ich łączy - głęboki sentyment do młodości i wspomnień, które, mimo upływu lat, pozostają żywe. To właśnie ta unikalna perspektywa dwóch pokoleń stała się fundamentem dla sukcesu "PESELI".

Liber Polsat Hit Festiwal

Nowa piosenka Libera

"Pamiętasz? Nie trzeba było nam wiele" - te słowa stały się mantrą dla wielu, doskonale oddając esencję singla. To pełna ciepła i refleksji opowieść o beztroskich latach, o pierwszych fascynacjach, szczerych przyjaźniach i tych ulotnych chwilach, kiedy do pełni szczęścia wystarczały najprostsze rzeczy. Utwór jest hołdem dla czasów, gdy liczyła się autentyczność i spontaniczność, a świat wydawał się mniej skomplikowany.

Liber i Young Leosia udowodnili, że choć dorastali w diametralnie różnych epokach, emocje towarzyszące młodości są uniwersalne i ponadczasowe. To właśnie ta wspólna płaszczyzna sprawiła, że "PESELE" błyskawicznie zdobyły przychylność słuchaczy. Utwór stał się mostem międzypokoleniowym, pozwalając każdemu, niezależnie od wieku, odnaleźć w nim fragment własnej historii i wspomnień, które kształtowały jego tożsamość.