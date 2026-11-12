Do tej pory nagrywał głównie z Grzeszczak i Szroeder. Liber postawił na niespodziewany duet!

Takiego połączenia nika się nie spodziewał! Liber, artysta z wieloletnim doświadczeniem, którego utwory od lat kształtują polską muzykę rozrywkową, nagradzany na prestiżowych galach i będący autorem wielu ponadczasowych przebojów, m.in. z repertuaru Sylwii Grzeszczak, spotkał się z Young Leosią, fenomenem ostatnich lat. Efektem jest numer "PESELE".
Liber i Young Leosia połączyli siły
Tytuł wspólnego kawałka Libera i Leosi nie jest przypadkowy. Artyści są przedstawicielami zupełnie innych pokoleń. Kiedy Marcin odbierał pierwsze prestiżowe nagrody i podbijał listy przebojów, Young Leosia była jeszcze dzieckiem. Choć reprezentują dwa zupełnie odmienne światy i style muzyczne, jest coś, co ich łączy - głęboki sentyment do młodości i wspomnień, które, mimo upływu lat, pozostają żywe. To właśnie ta unikalna perspektywa dwóch pokoleń stała się fundamentem dla sukcesu "PESELI".
Nowa piosenka Libera
"Pamiętasz? Nie trzeba było nam wiele" - te słowa stały się mantrą dla wielu, doskonale oddając esencję singla. To pełna ciepła i refleksji opowieść o beztroskich latach, o pierwszych fascynacjach, szczerych przyjaźniach i tych ulotnych chwilach, kiedy do pełni szczęścia wystarczały najprostsze rzeczy. Utwór jest hołdem dla czasów, gdy liczyła się autentyczność i spontaniczność, a świat wydawał się mniej skomplikowany.
Liber i Young Leosia udowodnili, że choć dorastali w diametralnie różnych epokach, emocje towarzyszące młodości są uniwersalne i ponadczasowe. To właśnie ta wspólna płaszczyzna sprawiła, że "PESELE" błyskawicznie zdobyły przychylność słuchaczy. Utwór stał się mostem międzypokoleniowym, pozwalając każdemu, niezależnie od wieku, odnaleźć w nim fragment własnej historii i wspomnień, które kształtowały jego tożsamość.