Zatrzymanie w gminie Masłów. 34-latek usłyszał zarzut po wpisie o zamachu

Wpis w mediach społecznościowych zgłoszony policji w Kielcach

Informacja o niepokojącym wpisie trafiła do policjantów za pośrednictwem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do miejsca zamieszkania 34-latka pojechali funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komisariatu Policji I oraz Referatu Patrolowo-Wywiadowczego Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Mężczyzna został zatrzymany 8 listopada. Według policji w komentarzu zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych publicznie pochwalał zamach, do którego doszło 7 listopada na krakowskim Rynku, oraz groził popełnieniem podobnego przestępstwa.

34-latek z gminy Masłów usłyszał zarzut

Podczas interwencji 34-latek był nietrzeźwy, a badanie wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Tłumaczył policjantom, że nie kontrolował tego, co publikuje, ponieważ był pijany. Twierdził też, że wpis był żartem i nie zamierzał naśladować sprawcy zamachu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa z art. 255 § 3 Kodeksu karnego.

Poręczenie majątkowe i dozór Policji dla 34-latka

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Wobec 34-latka zastosowano środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji. Ma również obowiązek stawiać się w wyznaczonym komisariacie cztery razy w tygodniu. O dalszym losie 34-latka zdecyduje sąd. Za zarzucane mu przestępstwo grozi do roku pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl