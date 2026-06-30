Tak wyglądały początki Margaret. Od "Szansy na sukces" do międzynarodowej kariery

Małgorzata Jamroży, znana szerokiej publiczności jako Margaret, swoją przygodę z muzyką zaczynała na długo przed ogólnopolskim sukcesem. Już w 2006 roku pojawiła się w programie "Szansa na sukces", gdzie zdobyła wyróżnienie. Trzy lata później ponownie wzięła udział w tym samym formacie, tym razem wygrywając odcinek interpretacją piosenki Moniki Brodki. W tamtym okresie była również wokalistką zespołu oNieboLepiej i występowała w szczecińskiej Operze na Zamku w musicalu "Rent".

Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak w 2013 roku wraz z premierą singla "Thank You Very Much". Utwór, wsparty kontrowersyjnym teledyskiem, w którym wystąpili nadzy statyści, szybko zyskał międzynarodowy rozgłos. Klip został na krótko usunięty z serwisu YouTube, co tylko podsyciło zainteresowanie młodą artystką. Piosenka trafiła na listy przebojów w Niemczech, Austrii i we Włoszech, a o Margaret pisały zagraniczne media, w tym brytyjski "The Sun". W tym samym roku, reprezentując Polskę, zajęła drugie miejsce na Bałtyckim Festiwalu Piosenki, potwierdzając swój talent i sceniczną charyzmę.

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Nie tylko "Thank You Very Much". Te hity Margaret nuciła cała Polska

Po debiutanckim sukcesie kariera Margaret nabrała rozpędu. W 2014 roku wydała album "Add the Blonde", który pokrył się platyną. To z niego pochodzą takie przeboje jak "Wasted" czy "Heartbeat". Prawdziwym fenomenem okazał się utwór "Start a Fire", który został oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014, organizowanych w Polsce. Piosenkarka wykonała go na żywo podczas ceremonii otwarcia na Stadionie Narodowym w Warszawie, co było transmitowane do 168 krajów.

Jej artystyczne poszukiwania nie ograniczały się do popu. W 2015 roku zaskoczyła fanów jazzowym albumem "Just the Two of Us", nagranym w duecie z kanadyjskim wokalistą Mattem Duskiem. Później wróciła do popowych brzmień z płytą "Monkey Business" i singlami, które królowały w stacjach radiowych. Dwukrotnie próbowała swoich sił w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji, Melodifestivalen, z piosenkami "In My Cabana" i "Tempo". Była również jedną z trenerek w dziesiątej edycji popularnego programu "The Voice of Poland".

Artystka o wielu twarzach. Za to fani pokochali Małgorzatę Jamroży

Widzowie i słuchacze pokochali Margaret za jej energię, chwytliwe melodie i bezpretensjonalny styl bycia. Początkowo była postrzegana jako idolka nastolatek, która wnosiła na polską scenę powiew świeżości i zachodniej jakości. Jej piosenki, głównie w języku angielskim, łatwo wpadały w ucho, a kolorowe i odważne stylizacje przyciągały uwagę mediów. Fani cenili ją za autentyczność i artystyczną odwagę, która pozwalała jej swobodnie poruszać się między gatunkami muzycznymi - od lekkiego popu, przez jazz, aż po miejski hip-hop.

Z czasem jej wizerunek ewoluował, a ona sama stała się głosem ważnych spraw społecznych. Otwarcie wspierała społeczność LGBT+, m.in. poprzez autorski cykl "Tęczowa szkoła Maggie". Jej bezkompromisowość i gotowość do zabierania głosu w trudnych tematach sprawiły, że zyskała szacunek nie tylko jako wokalistka, ale także jako osoba publiczna, która nie boi się wyrażać własnych poglądów.

Niesamowita metamorfoza Margaret. Z grzecznej idolki nastolatek w bezkompromisową artystkę

Przemiana Margaret na przestrzeni lat jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie. Początkowo dała się poznać jako uśmiechnięta blondynka w kolorowych, często dziewczęcych stylizacjach. Jej wizerunek był spójny z muzyką pop, którą tworzyła - radosny, lekki i pełen pozytywnej energii. Jednak z biegiem lat artystka postanowiła zerwać z dotychczasowym obrazem.

Kluczowy moment tej metamorfozy nadszedł wraz z wydaniem albumu "Gaja Hornby" w 2019 roku. Margaret porzuciła słodki pop na rzecz surowszych, hip-hopowych brzmień i tekstów w języku polskim. Zmiana muzyczna szła w parze z całkowitą transformacją wizualną. Zamiast wymuskanych stylizacji pojawiły się luźniejsze, bardziej odważne i często kontrowersyjne stroje. Wokalistka zaczęła eksperymentować z fryzurami i makijażem, prezentując bardziej drapieżny i autentyczny wizerunek. Ta zmiana z "grzecznej dziewczynki" w dojrzałą, świadomą siebie artystkę, która nie boi się używać w piosenkach mocnych słów, zaskoczyła wielu, ale jednocześnie udowodniła jej artystyczną odwagę i potrzebę ciągłego rozwoju.

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Prywatne życie Margaret. Szamański ślub i głośna apostazja

Małgorzata Jamroży chroni swoją prywatność, ale dzieli się z fanami ważnymi dla niej momentami. W styczniu 2020 roku wzięła ślub z muzykiem Piotrem "KaCeZetem" Kozieradzkim. Ceremonia, która odbyła się w Peru, miała charakter szamański i była zgodna z tradycją rdzennych Indian. Choć nie miała mocy prawnej w Polsce, dla pary stanowiła ważny duchowy akt. Wokalistka wielokrotnie podkreślała swoje przywiązanie do natury i duchowości, nawiązując m.in. do postaci Gai, co znalazło odzwierciedlenie w jej pseudonimie artystycznym i nazwie wytwórni.

W 2024 roku artystka dokonała oficjalnego aktu apostazji, czyli wystąpienia z Kościoła katolickiego. Decyzję tę zapowiadała już kilka lat wcześniej, przyznając w wywiadach, że jest osobą niewierzącą i nie uczestniczy w praktykach religijnych. W dorosłym życiu publicznie wyznała również, że w wieku 10 lat padła ofiarą gwałtu, co miało ogromny wpływ na jej dalsze życie i zdrowie psychiczne.

Czym dziś zajmuje się Margaret? To robi po latach sukcesów na scenie

Obecnie Małgorzata Jamroży skupia się na prowadzeniu własnej wytwórni płytowej Gaja Hornby Records, którą założyła w 2020 roku razem z mężem. Wytwórnia promuje utalentowanych artystów, dając im przestrzeń do swobodnej ekspresji. Margaret nie zrezygnowała jednak z własnej kariery muzycznej. Regularnie wydaje nową muzykę, pozostając wierna stylistyce urban i hip-hop, którą obrała kilka lat temu. Jej ostatni album "Siniaki i cekiny" ukazał się w 2024 roku. Artystka wciąż aktywnie koncertuje i angażuje się w ważne dla niej inicjatywy społeczne, pozostając jedną z najbardziej wyrazistych postaci na polskiej scenie muzycznej.