Miała 25 lat, gdy zaczęła podbijać świat. Tak przez lata zmieniała się Madonna

Zaczynała od koronek i natapirowanych włosów

Na początku lat 80. Madonna wyglądała jak dziewczyna, która właśnie wyszła z nowojorskiego klubu i przypadkiem trafiła na największe sceny świata. Rozczochrane blond włosy, mnóstwo biżuterii, krzyżyki, koronki, krótkie topy i rękawiczki bez palców szybko stały się jej znakiem rozpoznawczym. W 1983 roku ukazał się jej debiutancki album "Madonna", ale prawdziwe szaleństwo zaczęło się chwilę później. "Like a Virgin" wyniosło ją na szczyt, a występ podczas MTV Video Music Awards w 1984 roku przeszedł do historii popkultury. Madonna nie była już tylko piosenkarką. Stała się modowym zjawiskiem. Dziewczyny kopiowały jej fryzury, makijaż i stylizacje, a ona bardzo szybko zorientowała się, że wizerunek może być równie ważny jak muzyka.

Platynowy blond i gorset, którego nie da się zapomnieć

Kolejne lata przyniosły następną wersję Madonny. Artystka coraz mocniej nawiązywała do klasycznego hollywoodzkiego glamour. Platynowe włosy, czerwone usta i eleganckie kreacje przywoływały skojarzenia z Marilyn Monroe, ale Madonna zawsze dodawała do tego własną prowokację. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów był początek lat 90. i trasa "Blond Ambition". To właśnie wtedy pojawił się słynny stożkowy gorset zaprojektowany przez Jeana Paula Gaultiera. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kostiumów scenicznych w historii muzyki. W tym okresie Madonna coraz mocniej przesuwała też granice. Album "Erotica", książka "Sex" i odważne teledyski sprawiły, że jedni widzieli w niej skandalistkę, inni artystkę, która mówi i pokazuje rzeczy, na które inni nie mieli odwagi.

Zmieniła się kolejny raz. Nagle była zupełnie inną Madonną

Pod koniec lat 90. przyszła kolejna wielka metamorfoza. Madonna ograniczyła prowokacyjny seksapil, postawiła na bardziej minimalistyczny wizerunek i pokazała dojrzalszą stronę. Era "Ray of Light" przyniosła długie włosy, mniej krzykliwy makijaż i styl inspirowany duchowością oraz kulturami Wschodu. To był jeden z tych momentów, kiedy Madonna udowodniła, że nie musi wracać do dawnych patentów, aby ponownie znaleźć się na szczycie. Później znów skręciła w zupełnie inną stronę. Przy "Music" pojawiły się kowbojskie kapelusze i denim, a kilka lat później, za sprawą "Confessions on a Dance Floor", wróciła do błysku, cekinów i estetyki disco.

Madonna nigdy nie chciała wyglądać tak samo

W kolejnych dekadach coraz trudniej było przewidzieć, jak pokaże się następnym razem. Bywała elegancka i bardzo klasyczna, chwilę później pojawiała się w mocnym gorsecie, siateczkach czy ekstremalnie krótkiej stylizacji. Zmieniała fryzury, makijaż, sposób ubierania się i sceniczną oprawę. Raz nawiązywała do własnej przeszłości, innym razem robiła wszystko, żeby od niej uciec. Jej wygląd przez lata był też nieustannie komentowany. Madonna wielokrotnie znajdowała się pod lupą z powodu swojej twarzy, sylwetki czy odważnych stylizacji. Ona sama jednak konsekwentnie nie pozwalała, by wiek wyznaczał jej zasady. I nie chodzi wyłącznie o blond włosy, gorsety czy kolejne kostiumy. Madonna przez ponad 40 lat kariery traktowała swój wygląd jak część artystycznej kreacji.

Dziś kończy 68 lat i nadal potrafi zaskoczyć

16 sierpnia 2026 roku Madonna kończy 68 lat. Gdy porówna się jej zdjęcia z początku lat 80. z obecnymi, trudno uwierzyć, jak wiele różnych wizerunków zdążyła stworzyć. Była zbuntowaną dziewczyną w koronkach, hollywoodzką blondynką, prowokatorką w stożkowym gorsecie, duchową artystką, kowbojką i królową disco. Każda z tych wersji była inna, ale każda bezbłędnie rozpoznawalna. I choć przez dekady pojawiły się dziesiątki gwiazd próbujących powtórzyć podobny patent, Madonna pozostaje jedną z niewielu artystek, które ze zmiany uczyniły swój znak firmowy.

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