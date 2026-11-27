Mirumi to nowy, interaktywny robot-pluszak z Japonii, który podbija media społecznościowe jako modny dodatek, stając się konkurencją dla popularnych maskotek Labubu.

Stworzony przez japońską firmę Yukai Engineering, Mirumi reaguje na dźwięki i dotyk, obracając głowę oraz wykonując urocze ruchy, co wyróżnia go na tle innych ozdób.

Mimo ceny około 150 dolarów (ok. 550 zł), gadżet szybko znika ze sklepowych półek, co świadczy o jego ogromnej popularności i potencjale, by stać się kolejnym modowym hitem.

Trendy potrafią zmieniać się w mgnieniu oka. Kiedy wydawało się, że Labubu na dobre zadomowiło się w świecie mody, pojawiła się kolejna propozycja, która przyciąga spojrzenia. Tym razem nie chodzi o figurkę z charakterystycznym uśmiechem, lecz o uroczego, futrzastego stworka, który potrafi się poruszać. Mirumi już wzbudza zainteresowanie miłośników gadżetów i osób lubiących wyróżniać się nietypowymi dodatkami.

Mirumi - mały robot, który podbija media społecznościowe

Za projektem stoi japońska firma Yukai Engineering. Gadżet przypomina nieco połączenie leniwca, sowy i zabawki z dawnych lat. Można przypiąć go do uchwytu torebki, plecaka czy innego akcesorium. Jego największym atutem jest jednak interaktywność. Mirumi reaguje na dźwięki, obraca głowę w kierunku, z którego dochodzą, a także odpowiada na dotyk. Potrafi zachowywać się nieśmiało, odwracać wzrok czy wykonywać urocze ruchy. Właśnie te drobne gesty sprawiają, że nie wygląda jak zwykła ozdoba. Ma w sobie coś, co przyciąga uwagę i wywołuje uśmiech na twarzy.

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Mirumi - to nie jest zwykły brelok. Cena może zaskoczyć

Nowy gadżet nie należy do najtańszych. Jego cena wynosi około 150 dolarów, czyli w przeliczeniu mniej więcej 550 zł. Mimo takiej kwoty zainteresowanie jest ogromne. Według doniesień produkt szybko znikał ze sklepowych półek, a internauci chętnie pokazują go w swoich stylizacjach. Mirumi dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych, dzięki czemu można dopasować go do własnego stylu. Minimalistyczna torebka, sportowy plecak czy elegancki model - taki nietypowy detal potrafi całkowicie odmienić charakter dodatku.

Czy Labubu rzeczywiście pójdzie w odstawkę?

Choć Mirumi coraz śmielej wkracza na modową scenę, trudno przesądzać, że Labubu całkowicie zniknie. Kolekcjonerskie maskotki wciąż mają swoich wiernych fanów. Jedno jest jednak pewne: moda na personalizowanie torebek nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wiele wskazuje na to, że za kilka miesięcy Mirumi będzie równie rozpoznawalne jak jego poprzednik.