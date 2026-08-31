Biżuteria z motywem znaków zodiaku. Znana marka prezentuje nową kolekcję dla fanów astrologii

Astrologia przestała być tylko dodatkiem do porannej prasy. Znaki zodiaku przeniknęły do popkultury, internetowego slangu i stały się popularnym sposobem wyrażania własnej osobowości. Zastanawiasz się, czy zachowujesz się jak typowy Lew, a może cechy Panny zdradzają Cię szybciej niż data w dowodzie?

Marka TOUS postanowiła wykorzystać ten rosnący trend w świecie dodatków, prezentując kolekcję Zodiaco, która składa się z dwunastu wisiorków nawiązujących do poszczególnych znaków zodiaku.

Nowa kolekcja TOUS Zodiaco. Twój znak i kamień

Każdy z dwunastu modeli łączy symbol odpowiedniego znaku zodiaku z dedykowanym mu barwnym kamieniem. Wisiorki zyskały złote wykończenie i pokryto je 18-karatowym złotem, co w połączeniu z wyrazistymi kolorami kamieni nadaje im unikalny wygląd.

W kolekcji Baranowi przypisano szafir, Bykowi diopsyd chromowy, Bliźniętom tanzanit, a Rakowi karneol. Z kolei Lwu dedykowano perydot, Pannie lapis lazuli, Wadze rodolit, Skorpionowi kwarc, Strzelcowi turkus, Koziorożcowi granat, Wodnikowi ametyst, a Rybom topaz.

Dzięki połączeniu astrologicznego symbolu z odpowiednim kamieniem, wisiorki z linii Zodiaco wykraczają poza tradycyjną biżuterię. Są traktowane jako osobiste amulety, które można dopasować do daty urodzin, cech charakteru, a nawet własnej intuicji.

Jakie cechy przypisuje się znakom zodiaku?

Od stuleci astrologia łączy konkretne znaki zodiaku z określoną energią i temperamentem. Ognisty Baran to symbol odwagi, Lew kojarzy się z charyzmą, a Strzelec z umiłowaniem wolności. Znaki ziemskie, czyli Byk, Panna i Koziorożec, uchodzą za uosobienie życiowej stabilności i praktycznego podejścia.

Z kolei Bliźnięta, Waga i Wodnik to znaki powietrzne, utożsamiane z niezależnością i potrzebą komunikacji. Wodne znaki, takie jak Rak, Skorpion i Ryby, reprezentują natomiast sferę głębokich emocji i intuicji.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Czy gwiazdy skrywają prawdę o naszej naturze? TOUS unika jednoznacznych odpowiedzi na to pytanie. Marka daje za to możliwość wyboru symbolu, który najlepiej z nami rezonuje, pozwalając nosić go na własnych zasadach.

Biżuteria personalizowana TOUS idealna na prezent

Linia Zodiaco idealnie wpisuje się w popularny obecnie trend personalizacji biżuterii. Dodatki w postaci liter, symboli czy znaków zodiaku pozwalają stworzyć własną opowieść, dzięki czemu stają się czymś więcej niż tylko modnym akcentem.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Taki zodiakalny wisiorek sprawdzi się jako prywatny talizman, element wielowarstwowej biżuterii lub przemyślany upominek. Często łatwiej ustalić datę czyichś urodzin, niż zastanawiać się nad idealnym prezentem.

Czasami najlepsze pomysły na prezent naprawdę zapisane są w gwiazdach.