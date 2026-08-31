Żabson w "Taskmaster Polska". Znany raper w zupełnie nowej roli. Czym nas zaskoczy?

Kim jest Żabson? Trapowy wizjoner z Opoczna podbija telewizję

Pod pseudonimem Żabson kryje się Mateusz Krzysztof Zawistowski, urodzony 2 lipca 1994 roku w Opocznie. Dziś jest jednym z najbardziej wyrazistych i najchętniej słuchanych przedstawicieli nowej fali polskiego hip-hopu i trapu. Co ciekawe, artysta uczył się w kieleckim liceum, a za namową mamy rozpoczął nawet studia wyższe. Szybko jednak zrozumiał, że jego prawdziwym powołaniem jest scena, i porzucił edukację akademicką na rzecz pełnoetatowej kariery muzycznej.

Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Żabson zadebiutował w 2015 roku, ale to hity takie jak „Księżniczki” czy „DMT” wywindowały go na szczyty list przebojów, gromadząc dziesiątki milionów wyświetleń w serwisie YouTube. Raper z sukcesem założył również własny kolektyw muzyczny i markę odzieżową, stając się nie tylko cenionym muzykiem, ale też prężnie działającym biznesmenem oraz ikoną stylu dla młodego pokolenia.

Od scenicznych szaleństw do absurdalnych wyzwań. Żabson w programie „Taskmaster”

Udział w programie „Taskmaster” to dla muzyka zupełnie nowe terytorium. Żabson wystąpi w roli jednego z pięciu stałych uczestników – obok Wiolki Walaszczyk, Rafała Rutkowskiego, Kazimierza Mazura i Zofii Zborowskiej-Wrony. Zamiast z mikrofonem, artysta będzie musiał zmierzyć się z kuriozalnymi zadaniami, które wymagają nieszablonowego myślenia, refleksu, ogromnego dystansu do siebie i bezbłędnej improwizacji.

Jak wynika z pierwszych zapowiedzi, fani mogą spodziewać się wszystkiego. Raper udowodnił już wielokrotnie, że nie brakuje mu kreatywności, co w zderzeniu z eksperymentalną i komediową formułą show zwiastuje doskonałą rozrywkę. Wyjście ze strefy komfortu i poddanie się woli telewizyjnego Taskmastera z pewnością pokaże widzom zupełnie nową, pełną humoru twarz gwiazdora.

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Miliony fanów i własne zasady. Czy muzyk zaskoczy swoją pomysłowością?

Wybór Żabsona na uczestnika formatu komediowego nie jest dziełem przypadku. Mateusz Zawistowski od lat przełamuje schematy, prowokuje i wyznacza własne zasady w polskim show-biznesie. Na Instagramie śledzi go ponad milion osób, a jego występy i teledyski to przemyślane produkcje pełne niespodziewanych zwrotów akcji oraz odważnych koncepcji.

W programie, w którym można używać dowolnych przedmiotów do rozwiązania narzuconego problemu, nieszablonowy umysł rapera może okazać się jego największą bronią. Widzowie z pewnością będą ciekawi, jak człowiek, który samodzielnie zbudował imponującą pozycję na scenie i uważa się za pioniera polskiego trapu, poradzi sobie z prozaicznymi, ale zmyślnie skomplikowanymi wyzwaniami rzucanymi przez gospodarzy.

Gdzie i kiedy oglądać program „Taskmaster” z udziałem Żabsona?

„Taskmaster” to absolutny fenomen na polskim rynku, łączący elementy gry, stand-upu i społecznego eksperymentu. W studiu władzę dzierży charyzmatyczny Adam Woronowicz. To on – w asyście Cezarego Sikory – będzie bezlitośnie oceniał zmagania Żabsona i przyznawał punkty według własnego, często bardzo subiektywnego uznania.

Walka o miano najsprytniejszego zawodnika z pewnością dostarczy mnóstwa śmiechu. Długo wyczekiwany debiut w telewizji zaplanowano na 31 sierpnia. Odcinki z udziałem rapera i reszty gwiazdorskiej ekipy będzie można oglądać na antenie stacji TVN, w każdy poniedziałek o godzinie 21:30.