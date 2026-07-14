Dominika Tajner reaguje na związek Wiśniewskiego i Mandaryny. Słowa czwartej żony mogą zaskakiwać

Informacja o wielkim powrocie Michała Wiśniewskiego i Mandaryny pojawiła się zaledwie dwa dni temu. Ogromna liczba medialnych doniesień wprawiła w osłupienie samych zainteresowanych. Wokalista grupy Ich Troje postanowił ostatecznie przerwać wszelkie domysły, oficjalnie potwierdzając, że po dwudziestu jeden latach od rozstania daje matce swojej dwójki dzieci kolejną szansę. Niemałe zamieszanie wywołała wcześniej Pola Wiśniewska, która swoim komentarzem na Instagramie dała do zrozumienia, że wiedziała o zażyłości męża i jego drugiej żony już od stycznia. Muzyk stanowczo zaprzeczył plotkom o zdradzie, tłumacząc, że odnowił bliską relację z dawną ukochaną dopiero w czerwcu, a tę wersję wydarzeń poparł również jego syn Xavier.

Nie było wielkiego obwieszczania. Faktycznie, jak zaczęli się częściej widywać w czerwcu, to sami to [z Fabienne] wydedukowaliśmy i zapytaliśmy ich wprost - powiedział w rozmowie z ESKA.pl.

Dominika Tajner o nowym związku Michała Wiśniewskiego

Odnowione uczucie Michała Wiśniewskiego i Mandaryny spotkało się z ciepłym przyjęciem nie tylko ze strony ich dzieci, Fabienne i Xaviera. Swoją przychylność wyraziła również czwarta żona wokalisty Ich Troje i jego była menadżerka, Dominika Tajner. Niedawna gwiazda programu "Królowa przetrwania" i córka Apoloniusza Tajnera w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Super Express" zapewniła, że niezmiennie utrzymuje świetne i pozbawione konfliktów stosunki ze swoim dawnym małżonkiem oraz jego obecną partnerką.

Czwarta żona wokalisty Ich Troje komentuje jego decyzję

Całkiem niedawno Michał Wiśniewski i Dominika Tajner pojawili się w studiu "Pytania na śniadanie", zdradzając własne metody na budowanie zdrowych więzi po rozstaniu. Obecny rozwój wydarzeń dobitnie potwierdza, że ich telewizyjne deklaracje nie były kłamstwem. Czwarta małżonka gwiazdora mocno kibicuje jego relacji z Mandaryną, z którą zresztą także świetnie się dogaduje. Komentując na łamach "Super Expressu" zaskakujący powrót znanego artysty do swojej drugiej eks małżonki, podzieliła się następującymi przemyśleniami:

Ja generalnie Michała wspieram w każdej jego decyzji. Tak zdecydowali, teraz pozostaje trzymać kciuki. Ja myślę, że oni oboje, Marta w zasadzie, nie mogła sobie tego życia prywatnego poukładać, więc po prostu trzymajmy kciuki, żeby teraz się wszystko udało - powiedziała.

Takich relacji z dawnymi partnerami niektóre gwiazdy show-biznesu mogą po prostu pozazdrościć!

Dominika Tajner szczerze o życiu uczuciowym. Czy odzyska kiedyś wiarę w miłość? | WYWIADY ESKA