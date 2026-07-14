Robert Lewandowski już w Stanach Zjednoczonych. Fani patrzyli tylko na jego twarz

Kolejne dwa lata swojej kariery były gracz FC Barcelony spędzi w drużynie Chicago Fire. Ostateczna decyzja dotycząca sportowej przyszłości Polaka zapadła pod koniec czerwca, jeszcze podczas trwania mistrzostw świata. Kapitan naszej kadry we wtorek 14 lipca zostanie oficjalnie przedstawiony amerykańskiej publiczności w Chicago. W podróż za ocean wyleciał z najbliższymi współpracownikami w poniedziałek, jednak przed wejściem na pokład samolotu gościł w ambasadzie USA w Warszawie, co odbiło się w mediach szerokim echem.

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Bezpośrednie spotkanie z ambasadorem Tomem Rosem zeszło na dalszy plan po tym, jak placówka opublikowała krótki materiał wideo z udziałem zawodnika. Polak wziął udział w serii szybkich pytań, zdradzając między innymi swój ulubiony rodzaj pizzy oraz ulubioną amerykańską piosenkę, by tamtejsi fani mogli lepiej go poznać. Szybko okazało się, że odpowiedzi zeszły na drugi plan ze względu na nietypowy wygląd napastnika, który zdominował dyskusję w internecie!

W mediach społecznościowych natychmiast zaroiło się od opinii zdezorientowanych kibiców, którzy pisali wprost: „Co on ma taką dziwną twarz?”. Inni użytkownicy zwracali uwagę na to, że pobyt za oceanem najwyraźniej dobrze wpływa na zawodnika, pisząc: „Oj służy Robertowi Ameryka. Widać, że odetchnął, zmarszczki i siwizna nawet mu się cofnęły”. Zmiana otoczenia to z pewnością ogromne obciążenie organizacyjne, o czym nie tak dawno z pełną szczerością opowiadała Anna Lewandowska.

„Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - pisała Ania, której emocje z pewnością są bliskie jej mężowi.

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Zdjęcia Lewandowskiego sprzed wylotu do USA znajdziesz w naszej galerii.