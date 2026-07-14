Kibice czekają na mecze Lewandowskiego. Wiadomo, gdzie obejrzeć debiut w Chicago Fire

Spis treści Gdzie polscy fani obejrzą mecze Lewandowskiego w MLS?

Robert Lewandowski rozpoczyna rywalizację w amerykańskiej lidze MLS jako gracz Chicago Fire.

Pierwsza szansa na debiut polskiego napastnika pojawi się podczas nocnego starcia z Vancouver Whitecaps.

Kibice zastanawiają się, na jakich platformach śledzić amerykańskie rozgrywki i występy kapitana polskiej kadry.

Oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w zespole Chicago Fire zaplanowana jest na wtorek 14 lipca. Pierwsze spotkanie z udziałem polskiego snajpera może odbyć się w nocy z czwartku na piątek o godzinie 2.30 naszego czasu. Amerykańska ekipa zmierzy się wówczas na własnym terenie z zespołem Vancouver Whitecaps.

Dla fanów z Polski nie ma jednak dobrych wiadomości. Rozgrywki amerykańskiej ligi z udziałem naszego najlepszego napastnika nie zagoszczą na antenach tradycyjnych stacji telewizyjnych. Kluczowi nadawcy, tacy jak Eleven Sports, CANAL+, Polsat oraz TVP, zrezygnowali z ubiegania się o możliwość pokazywania tych spotkań.

Wyłączne prawa do udostępniania wszystkich spotkań Major League Soccer posiada koncern Apple. Transmisje są dostępne wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego serwisu streamingowego giganta technologicznego. Choć polskie stacje mogłyby teoretycznie starać się o odsprzedaż praw, to zaporowe kwoty skutecznie odstraszają potencjalnych chętnych. Nawet głośny transfer Lewandowskiego nie zmienił faktu, że amerykańskie zmagania generują nad Wisłą znikome zainteresowanie, na co ogromny wpływ ma niekorzystna dla Europejczyków strefa czasowa.

- Niemożliwe, żeby jakakolwiek polska telewizja przejęła transmisje do MLS. Apple wykupiło prawa na wiele lat - podkreślała w rozmowie z Weszlo Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiej piłki.

Gdzie polscy fani obejrzą mecze Lewandowskiego w MLS?

Jedyną legalną opcją śledzenia poczynań polskiego zawodnika pozostaje aplikacja Apple TV. Decydując się na bazowy abonament, fani muszą liczyć się z kosztem 34,99 zł na miesiąc.