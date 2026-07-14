Małysz prezentuje trofea w nowym muzeum. Poznaj tajemnice Beskidzkiego Centrum Narciarstwa

Jakie sekrety kryje Beskidzkie Centrum Narciarstwa?

Otwarte we wtorek w Wiśle Beskidzkie Centrum Narciarstwa to nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek położony w samym sercu lokalnego parku. Ekspozycja skupia się na historii sportów zimowych w regionie, prezentując kariery tak znanych postaci jak Piotr Żyła, Piotr Fijas czy Aleksander Zniszczoł. Jednak główną atrakcją są trofea i pamiątki po Adamie Małyszu, z pięcioma Kryształowymi Kulami na czele.

Centrum zostało zaprojektowane z myślą o różnych grupach wiekowych, łącząc tradycję z nowoczesnością. Zwiedzający mogą nie tylko oglądać eksponaty, ale też skorzystać z symulatorów zjazdu czy skoku na nartach. Ciekawym elementem są nagrania wideo z Małyszem, który m.in. w tradycyjnym stroju miejscowym i mówiąc gwarą, pełni rolę wirtualnego przewodnika po wystawie.

"To wyjątkowe eksponaty, gdyż pokazują, że przez tak długi czas człowiek był w formie. Szczególnie warto podkreślić, że trzy zostały zdobyte przez trzy sezony z rzędu (2001, 2002, 2003 - PAP). Nikomu innego nie udało się tego dokonać" - powiedział Małysz dziennikarzom w trakcie oprowadzania przedstawicieli mediów po obiekcie.

Od nart po samochód rajdowy Małysza

Beskidzkie Centrum Narciarstwa to nie tylko skoki narciarskie. Wystawa obejmuje również rajdową karierę Adama Małysza. Na parterze budynku zwiedzający mogą podziwiać pojazd, którym były skoczek startował w Rajdzie Dakar. Oprócz tego na ekspozycji znajdują się setki nart historycznych i współczesnych, pochodzących z prywatnej kolekcji Małysza, liczącej około 2 tysiące egzemplarzy.

Inwestycja pochłonęła prawie 26 mln zł, z czego niemal 18 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Obiektem zarządza komunalna spółka Baseny Wisła. W planach są również wystawy czasowe, które jeszcze bardziej urozmaicą ofertę edukacyjną i turystyczną nowej placówki. Budowa Centrum była efektem współpracy Małysza, burmistrza Wisły i byłego marszałka województwa śląskiego.