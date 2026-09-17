Roksana Węgiel w kreacji odsłaniającej długie nogi. Młoda gwiazda podbija Tydzień Mody w Nowym Jorku

Transformacja Roksany Węgiel. Dziecięca gwiazda wydoroślała

Od momentu wygranej w premierowej edycji programu "The Voice Kids", 21-letnia piosenkarka regularnie gości na pierwszych stronach gazet. Artystka przeszła w tym czasie niezwykłą ewolucję wizerunkową, zdecydowanie odcinając się od wizerunku uroczej dziewczynki.

Przełomowym momentem okazało się ogłoszenie w osiemnaste urodziny związku z Kevinem Mglejem, 29-letnim producentem muzycznym. Następnie przyszedł czas na zmiany w stylu ubierania. Roksana Węgiel zaczęła stawiać na coraz bardziej odważne kreacje sceniczne, a także w życiu codziennym chętniej prezentowała swoją sylwetkę. Obecnie na jej profilu w mediach społecznościowych można podziwiać liczne kadry z zagranicznych wojaży, ukazujące jej wypracowaną figurę w skąpych strojach.

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Nowy Jork u stóp Roksany Węgiel. Gwiazda eksponuje długie nogi

Młoda wokalistka na eventach zjawia się w ubraniach podkreślających jej atuty, a zwłaszcza smukłe nogi. Nie mogło być inaczej podczas prestiżowego wydarzenia w Nowym Jorku. Roksana Węgiel uczestniczyła w amerykańskim Fashion Weeku z ramienia marki, której jest ambasadorką. Obecność Polki na tak głośnej imprezie nie umknęła samej Carolinie Herrerze, twórczyni ekskluzywnego domu mody.

Niedługo potem internet obiegły zdjęcia 21-latki z nowojorskich ulic, na których gwiazda prezentuje się niczym profesjonalna influncerka. Uwagę zwraca jej stylizacja, na którą złożyły się przeskalowana marynarka we wzór wężowej skóry i pasująca do niej spódniczka mini. Chociaż góra stroju była dość zabudowana, to dół wyeksponował długie nogi artystki.

Jednak wyjazd do USA to nie tylko udział w prestiżowym pokazie mody. Wraz z Kevinem Mglejem Roksana Węgiel bierze udział w powstawaniu najnowszego klipu. Fakt ten potwierdził jej mąż, publikując ujęcie z planu zdjęciowego na swoim profilu w mediach społecznościowych.

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