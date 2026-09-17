Skandal w meczu ME siatkarzy! Gest Bułgara oburzył eksperta

ME siatkarzy. Skandal w trakcie meczu Polska - Bułgaria. Szokujące zachowanie rywala

Dla polskiej drużyny narodowej starcie z Bułgarią nie miało już większego znaczenia w kontekście układu tabeli, niemniej jednak podopieczni Nikoli Grbicia przystąpili do niego maksymalnie skoncentrowani. Okazało się, że oponenci zawiesili im poprzeczkę naprawdę wysoko. Co ciekawe, Polacy zdobyli w całym spotkaniu łącznie o pięć punków więcej, jednak to Bułgarzy po pięciosetowym boju triumfowali 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18). Początek zwiastował zupełnie inny scenariusz. Premierowa odsłona mogła sugerować, że „Biało-Czerwoni” znów bez problemów wygrają bez straty seta, tak jak w poprzednich starciach turnieju. Ostatecznie szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Bułgarów, a sam mecz był prawdziwą ucztą dla fanów siatkówki. Niestety, w pamięci kibiców pozostanie również niedopuszczalne zachowanie Aleksandara Nikołowa. Fenomenalnie grający Bułgar dał się w pewnym momencie całkowicie ponieść emocjom. W tie-breaku, tuż po zdobyciu ósmego punktu dla swojej ekipy, wywołał ogromny skandal – wykonał niezwykle wymowny gest, imitujący podrzynanie gardła.

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Niestosowne zachowanie młodego lidera bułgarskiej kadry, Aleksandara Nikołowa, spotkało się z natychmiastową reakcją w sieci i wywołało mnóstwo dyskusji. Mocnych słów nie szczędził m.in. znany i ceniony siatkarski analityk, Jakub Balcerzak.

Gierki boiskowe gierkami boiskowymi, atak spektakularny i najlepszy w całym meczu, ale takie gesty ze strony zawodnika, są granice moim zdaniem - poniżej wszelkiej krytyki... Dobrze Aleks, oby do zobaczenia w ćwierćfinale...

– zaznaczył na platformie X. W internecie pojawiły się również głosy broniące zachowania bułgarskiego zawodnika, jednak Balcerzak błyskawicznie na nie odpowiedział.

Jestem za emocjami w sporcie i zawodników nie można z nich kastrować, ale jednocześnie też są jakieś granice. Być może zagramy niedługo z Niemcami. Oni po jakiejś akcji zaczną hajlowanie, wówczas też uznamy, że to emocje? Niepojęte

– argumentował znany ekspert. Zanim jednak dojdzie do ewentualnego starcia z reprezentacją Niemiec, polscy siatkarze zmierzą się z Łotwą w meczu 1/8 finału mistrzostw Europy. Kibice liczą, że tym razem obejdzie się bez podobnych incydentów i pozostaną nam wyłącznie pozytywne, sportowe emocje.

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