Atak nożownika w Nowym Targu. 45-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa

Zatrzymanie podejrzanego o atak w Nowym Targu

Do zdarzenia doszło 15 września 2026 roku, a na miejsce natychmiast wysłano policyjne patrole. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu podjęli działania, które pozwoliły na szybkie ustalenie i zatrzymanie sprawcy. W akcję zaangażowani byli również policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz kryminalnego, którzy zajęli się zabezpieczaniem śladów. Zatrzymany 45-latek jest mieszkańcem powiatu nowotarskiego i trafił do policyjnego aresztu bezpośrednio po interwencji mundurowych.

Poważne obrażenia ciała u dwóch pokrzywdzonych

Z ustaleń śledczych wynika, że podczas ataku napastnik zadawał pokrzywdzonym liczne ciosy nożem. Obaj mężczyźni doznali bardzo poważnych obrażeń ciała, które objęły narządy wewnętrzne oraz kończyny. Opinie medyczne potwierdziły, że rany te stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu i bezpośrednio zagrażały ich życiu. Życie obu zaatakowanych mężczyzn udało się uratować dzięki szybkiej reakcji świadków, wezwaniu służb ratunkowych oraz udzieleniu im specjalistycznej pomocy medycznej.

Tymczasowy areszt dla mieszkańca powiatu nowotarskiego

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez funkcjonariuszy 45-latek usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. Są to czyny opisane w Kodeksie karnym, za które grozi surowa odpowiedzialność karna. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu złożyła wniosek o odizolowanie mężczyzny, do czego przychylił się Sąd Rejonowy w Nowym Targu. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Obecnie śledczy kontynuują postępowanie, aby dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: Policja.pl