Gwiazda TVN chwali się wyrzeźbionym brzuchem. Prezenterka pokazała wysportowaną sylwetkę

Prowadząca "The Traitors. Zdrajcy" chwali się nienaganną sylwetką na Instagramie

Polska widownia telewizyjna kojarzy Malwinę Wędzikowską przede wszystkim jako charyzmatyczną postać szklanego ekranu. Popularność przyniósł jej głównie udział w programie stacji TVN "The Traitors. Zdrajcy", gdzie zaprezentowała ogromne pokłady energii oraz niebanalny gust. Prezenterka utrzymuje stały kontakt ze swoimi sympatykami poprzez media społecznościowe, publikując tam kulisy pracy zawodowej oraz urywki z prywatnej codzienności. Tym razem gwiazda zaskoczyła internautów bardzo swobodnym i wakacyjnym ujęciem na Instagramie. Udostępniona fotografia doskonale uwydatnia jej rewelacyjną kondycję fizyczną i znakomitą formę.

Malwina Wędzikowska dba o formę i inspiruje fanów zdrowym stylem życia

Najnowsze zdjęcie ukazuje prezenterkę w sportowym stroju, który dokładnie opina jej ciało. Wzrok przyciągają przede wszystkim płaskie i mocno zarysowane mięśnie brzucha. Sama Wędzikowska wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że tak imponujące efekty wizualne zawdzięcza po prostu systematycznej pracy i regularnym treningom.

Gwiazda telewizji od bardzo długiego czasu przykłada ogromną wagę do odpowiedniego funkcjonowania swojego organizmu. Codzienne dbanie o zbilansowane nawyki oraz nieustanna aktywność fizyczna przynoszą doskonałe rezultaty. Dzięki takiemu zaangażowaniu prezenterka wypracowała sylwetkę, której zdecydowanie mogłoby jej pozazdrościć mnóstwo osób.

Społeczność zgromadzona wokół profilu gwiazdy traktuje tego typu publikacje jako ogromne źródło motywacji do zmiany własnych przyzwyczajeń. Popularna prezenterka udowadnia swoim przykładem, że bardzo intensywną pracę w mediach można z powodzeniem łączyć z aktywnym trybem życia.

"Moda to wiara w wolność jednostki, a nagie ciało jest dla mnie symbolem wolności w najczystszej postaci. Kiedy oddzielimy od ciała wszelkie naleciałości kulturowe, religijne, to mamy wolność od zewnętrznych ograniczeń. Uważam, że to jest kluczowe do akceptacji własnego ciała, ale też jego ograniczeń i przemijania. Człowiek skupia się na kompleksach, wstydzie związanym z cielesnością i może wtedy dzięki temu zapomnieć, że przemija... - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Malwina."