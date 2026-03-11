Bracia Pazura nagrali wspólne wideo. Cezary zdradził, o co prosili fani

Cezary i Radosław Pazura ponownie połączyli siły. Fani czekali na to od lat

Zarówno Cezary Pazura, jak i Radosław Pazura to jedne z najbardziej znanych twarzy w polskim show-biznesie. Obaj postawili na aktorstwo, jednak ich ścieżki zawodowe potoczyły się w nieco odmienny sposób. Cezary, starszy o siedem lat, zyskał status ikony polskiej kinematografii lat 90. dzięki niezapomnianym kreacjom w filmach i serialach. Radosław natomiast skupił się na pracy w teatrze oraz telewizji, przez co rzadziej gościł na pierwszych stronach gazet. Mimo że w przeszłości zdarzało im się współpracować na planie, chociażby przy kultowym serialu "13 posterunek 2", to w ostatnich latach ich wspólne wystąpienia należały do rzadkości. Taka sytuacja naturalnie rodziła pytania o charakter ich relacji i ewentualne konflikty.

Bracia Pazura we wspólnym nagraniu. Cezary zaprasza Radosława na swój kanał

Niedawno aktorzy postanowili sprawić swoim sympatykom nie lada niespodziankę. Na profilu społecznościowym Cezarego ukazał się filmik, w którym gwiazdor zapowiada wspólny występ z bratem na swoim internetowym kanale. Już w pierwszych sekundach wideo można było wyczuć doskonały humor i dystans, z jakiego obaj słyną.

"Ściągam nakrycie głowy, bo chylę czoła przed moim bratem Radosławem. To jest brat Radosław Pazura, proszę państwa! Po raz pierwszy sparowano nas razem przed kamerą i wreszcie mogę zagrać z bratem. Tyle lat na to czekałem" - powiedział Cezary Pazura, przedstawiając go widzom.

Radosław, nie kryjąc rozbawienia, zauważył, że przecież mieli już wcześniej okazję do wspólnej pracy przed kamerą. Obaj przyznali jednak, że publiczność od dłuższego czasu dopytywała o ich kolaborację. Jak wyjawił Cezary, fani regularnie zasypywali go w komentarzach pytaniami, kiedy w końcu Radosław zagości w jednym z jego materiałów.

Młodszy z braci odniósł się do całej sytuacji z przymrużeniem oka. Stwierdził żartobliwie, że skoro fani tak bardzo pragną ich wspólnego występu, to może najwyższa pora, by wreszcie lepiej się poznali. Finalnie Radosław zgodził się wziąć udział w projekcie, choć nie szczędził zabawnych komentarzy na temat ich artystycznej współpracy.

Podczas nagrania bracia zwrócili też uwagę na to, że pomimo oczywistych różnic w charakterze, łączy ich całkiem sporo. Cezary wspomniał trafną opinię, z którą kiedyś się spotkał – że choć pochodzą od tych samych rodziców, są zupełnie innymi osobami.

"To, co powiedział autor sztuki, że 'to jest cudowne, że jesteście z jednej matki, z jednego ojca, a dwaj różni ludzie'. I teraz uwaga. Macie napisać w komentarzach, który to Radek, a który to Czarek, bo my jesteśmy nie do rozpoznania" - mówi Cezary.

Dorota Chotecka o relacji z Radosławem Pazurą. To jest ważne w ich związku!

