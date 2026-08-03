Małgorzata Tomaszewska komentuje ślub Rafała Brzozowskiego. Zwróciła się do jego żony

Spis treści Małgorzata Tomaszewska o żonie Rafała Brzozowskiego

W mediach wciąż nie milkną echa uroczystości zaślubin Rafała Brzozowskiego i jego ukochanej Heleny. Gwiazdy regularnie publikują w sieci nowe materiały przypominające o tym wydarzeniu. Ceremonia ślubna miała miejsce w sobotę, 1 sierpnia w jednym z kościołów pod Warszawą. Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę dla około 600 zaproszonych osób w kompleksie hotelowym położonym nad Zalewem Zegrzyńskim, w miejscowości Jachranka.

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Lista zaproszonych na wesele gości obfitowała w nazwiska znane z pierwszych stron gazet. Wśród nich znaleźli się m.in. Tomasz Kammel, Marta Manowska, Tomasz Iwan, Krzysztof Gojdź, Robert Klatt z zespołu Classic oraz bracia Mroczkowie z osobami towarzyszącymi. W tym wyjątkowym dniu nowożeńcom towarzyszyła również prezenterka Małgorzata Tomaszewska. Pojawiła się na imprezie w towarzystwie swojego partnera oraz syna Enzo.

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Małgorzata Tomaszewska o żonie Rafała Brzozowskiego

Gdy emocje po weselnej zabawie nieco opadły, Małgorzata Tomaszewska opublikowała w swoich mediach społecznościowych krótki wpis. Zwróciła się w nim bezpośrednio do nowożeńca, Rafała Brzozowskiego. Prezenterka nie zapomniała również wspomnieć o jego małżonce, Helenie, kierując w jej stronę kilka miłych słów.

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Ten Łobuz się ożenił! I to z najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. Brzozinio, żebyś zawsze był tak szczęśliwy, jak dziś!

Ten zwięzły komunikat opublikowany na profilu na Instagramie błyskawicznie spotkał się z reakcją internautów. Małgorzata Tomaszewska udowodniła w ten sposób, że bardzo dobrze zna i lubi nową żonę artysty. Wpis prezenterki wyróżniał się na tle innych, stając się jednym z najcieplejszych komentarzy, jakie trafiły do sieci po zaślubinach Rafała Brzozowskiego.

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