Andrzej Rosiewicz poza programem. Telewizja Polsat wydała oficjalny komunikat

Kiedy media obiegła informacja, że w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Andrzej Rosiewicz, widzowie nie kryli swojego entuzjazmu. W wywiadzie dla "Super Expressu" znany muzyk przekonywał, że nie może się wprost doczekać momentu, w którym zaprezentuje swoje umiejętności na parkiecie.

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Wokalista nie ukrywał ekscytacji przed startem programu

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Łatwo się dałem namówić na udział w "Tańcu z gwiazdami". Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat dołączyłem do Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Warszawy” i tańczyłem tam kolejnych 10 lat

– powiedział artysta w rozmowie z „Super Expressem”.

Zupełnie inna reakcja fanów „Tańca z Gwiazdami”

Niedługo potem do "Super Expressu" dotarły do nieoficjalne wieści, że Andrzej Rosiewicz zrezygnował z udziału w tanecznym programie. Wokalista, który słynie z dość mocnych opinii, dotyczących m.in. środowiska LGBT+, miał pożegnać się z produkcją, zanim jeszcze zdążył rozpocząć przygotowania do pierwszego występu. Według doniesień medialnych, to właśnie kwestie zdrowotne pokrzyżowały plany gwiazdora. Z kolei widzowie przypuszczali, że stacja ugięła się pod naporem krytyki, jaka spadła na artystę po ogłoszeniu jego nazwiska. Trzeba przyznać, że odbiór był zdecydowanie negatywny.

Stacja Polsat potwierdza: Artysta nie zatańczy w nowej edycji

Teraz nie ma już żadnych wątpliwości. Na instagramowym profilu telewizji Polsat pojawił się wpis ze zdjęciem Andrzeja Rosiewicza i dopiskiem informującym, że wokalista nie zatańczy w najnowszej odsłonie programu. W udostępnionym poście opublikowano również nieco więcej szczegółów na ten temat.

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Andrzej Rosiewicz nie wystąpi w nadchodzącej edycji Tańca z Gwiazdami 🔥 Legendarny artysta estradowy i autor kultowych przebojów nie weźmie udziału w programie za namową lekarzy. Tak specyficzny rodzaj wysiłku fizycznego i intensywność treningów tanecznych mogłyby bowiem okazać się dla niego zbyt dużym obciążeniem.

W komentarzach pod postem widzowie z entuzjazmem przyjęli oświadczenie władz Polsatu. Podczas gdy niektórzy internauci przejęli się stanem zdrowia znanego muzyka, pozostali nie kryli zadowolenia z faktu, że nie zobaczą go w telewizji.

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