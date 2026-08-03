Andrzej Rosiewicz poza programem. Telewizja Polsat wydała oficjalny komunikat

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-03 16:55

Na początku sierpnia stacja Polsat wydała oficjalny komunikat, w którym potwierdziła krążące plotki na temat udziału Andrzeja Rosiewicza w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Z oficjalnego oświadczenia wynika, że artysta nie pojawi się na parkiecie tanecznego show. Ponoć wpływ na to ma kondycja zdrowotna muzyka. Reakcja widzów na te doniesienia jest dość intrygująca.

Kiedy media obiegła informacja, że w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Andrzej Rosiewicz, widzowie nie kryli swojego entuzjazmu. W wywiadzie dla "Super Expressu" znany muzyk przekonywał, że nie może się wprost doczekać momentu, w którym zaprezentuje swoje umiejętności na parkiecie.

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Wokalista nie ukrywał ekscytacji przed startem programu

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Łatwo się dałem namówić na udział w "Tańcu z gwiazdami". Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat dołączyłem do Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Warszawy” i tańczyłem tam kolejnych 10 lat

– powiedział artysta w rozmowie z „Super Expressem”.

Zupełnie inna reakcja fanów „Tańca z Gwiazdami”

Niedługo potem do "Super Expressu" dotarły do nieoficjalne wieści, że Andrzej Rosiewicz zrezygnował z udziału w tanecznym programie. Wokalista, który słynie z dość mocnych opinii, dotyczących m.in. środowiska LGBT+, miał pożegnać się z produkcją, zanim jeszcze zdążył rozpocząć przygotowania do pierwszego występu. Według doniesień medialnych, to właśnie kwestie zdrowotne pokrzyżowały plany gwiazdora. Z kolei widzowie przypuszczali, że stacja ugięła się pod naporem krytyki, jaka spadła na artystę po ogłoszeniu jego nazwiska. Trzeba przyznać, że odbiór był zdecydowanie negatywny.

Stacja Polsat potwierdza: Artysta nie zatańczy w nowej edycji

Teraz nie ma już żadnych wątpliwości. Na instagramowym profilu telewizji Polsat pojawił się wpis ze zdjęciem Andrzeja Rosiewicza i dopiskiem informującym, że wokalista nie zatańczy w najnowszej odsłonie programu. W udostępnionym poście opublikowano również nieco więcej szczegółów na ten temat.

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Andrzej Rosiewicz nie wystąpi w nadchodzącej edycji Tańca z Gwiazdami 🔥 Legendarny artysta estradowy i autor kultowych przebojów nie weźmie udziału w programie za namową lekarzy. Tak specyficzny rodzaj wysiłku fizycznego i intensywność treningów tanecznych mogłyby bowiem okazać się dla niego zbyt dużym obciążeniem.

W komentarzach pod postem widzowie z entuzjazmem przyjęli oświadczenie władz Polsatu. Podczas gdy niektórzy internauci przejęli się stanem zdrowia znanego muzyka, pozostali nie kryli zadowolenia z faktu, że nie zobaczą go w telewizji.

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