Wypadek w Jeleniej Górze. Samochód wjechał w pieszych na ulicy Sobieskiego

Zderzenie dwóch pojazdów na skrzyżowaniu w Jeleniej Górze

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 2 sierpnia 2026 roku około godziny 12:30 na ulicy Sobieskiego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 72-letni kierowca suzuki poruszał się od strony Szklarskiej Poręby w kierunku centrum miasta. Mężczyzna przejeżdżał przez skrzyżowanie na wprost pasem, który był przeznaczony wyłącznie do skrętu w prawo. W tym momencie doszło do zderzenia z volkswagenem, którym kierowała 31-letnia kobieta wyjeżdżająca z drogi podporządkowanej.

Poszkodowani piesi zostali przewiezieni do szpitala

Siła uderzenia była na tyle duża, że suzuki zmieniło tor jazdy i wjechało bezpośrednio na chodnik. Samochód potrącił dwoje pieszych, 55-letnią kobietę oraz 57-letniego mężczyznę, którzy znajdowali się w tym miejscu. Oboje poszkodowani zostali niezwłocznie przetransportowani do szpitala w celu udzielenia im pomocy medycznej. Stan rannego mężczyzny lekarze określają obecnie jako bardzo ciężki.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia

Funkcjonariusze przeprowadzili badanie trzeźwości, które wykazało, że kierowcy obu pojazdów oraz piesi byli trzeźwi. Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, prokurator oraz biegły z zakresu ruchu drogowego, którzy zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację procesową. Zebrany materiał dowodowy ma posłużyć do szczegółowego odtworzenia przebiegu zdarzenia. Policjanci starają się teraz dokładnie ustalić przyczyny wypadku oraz wskazać osobę odpowiedzialną za jego spowodowanie.

Apel mundurowych o zachowanie ostrożności na drogach

W związku z tym wypadkiem policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej czujności i przestrzeganie przepisów. Kluczowe jest stosowanie się do oznakowania pionowego oraz poziomego, zwłaszcza w obrębie skrzyżowań. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi, błędny wybór pasa ruchu lub nieostrożne włączanie się do ruchu mogą prowadzić do groźnych zdarzeń. Konsekwencje takich sytuacji dotykają nie tylko kierujących, ale bardzo często także niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Źródło: Policja.pl