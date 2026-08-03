Oszustwo w Kraśniku. 21-latek zatrzymany na lotnisku po przylocie do Polski

Oszustwo metodą na policjanta w Kraśniku

W maju 2026 roku 41-letnia mieszkanka Kraśnika padła ofiarą oszustów działających pod legendą funkcjonariuszy. Najpierw do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, a później kolejny, który przedstawił się jako policjant zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Rozmówca przekonywał pokrzywdzoną, że ktoś próbował złożyć w jej imieniu wniosek o pożyczkę, a rzekome służby prowadzą akcję mającą na celu ujęcie sprawców. Podczas wideorozmowy sprawca miał na sobie koszulkę z napisem „Policja”, a w tle widoczne było godło Polski, co miało uwiarygodnić jego tożsamość.

Przekazała kartę i kod PIN oszustowi

Manipulowana kobieta uwierzyła w historię o zabezpieczaniu jej oszczędności i zgodnie z instrukcjami przekazała kartę bankomatową wraz z numerem PIN. Po odbiór dokumentu zgłosił się młody mężczyzna, który działał w porozumieniu z pozostałymi członkami grupy przestępczej. Następnie sprawca udał się do placówki bankowej, gdzie przy użyciu pozyskanej karty wypłacił z konta 41-latki blisko 50 000 zł. Sprawą od początku zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, którzy szczegółowo analizowali przebieg zdarzenia.

Zatrzymanie 21-latka na lotnisku Kraków-Balice

Kryminalni z Kraśnika prowadzili intensywne działania operacyjne oraz zabezpieczali materiał dowodowy, co pozwoliło na ustalenie tożsamości jednego ze sprawców. W ubiegłym tygodniu, we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy bezpośrednio po jego przylocie do Polski. Mężczyzna został ujęty na terenie lotniska Kraków-Balice i przewieziony do kraśnickiej komendy, gdzie usłyszał zarzuty. Według ustaleń śledczych to właśnie on osobiście odebrał kartę od kobiety i dokonał wypłaty gotówki w banku.

Tymczasowy areszt i grożąca kara za oszustwo

Na wniosek policji oraz Prokuratury Rejonowej w Kraśniku sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania 21-latka na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo oszustwa mężczyźnie grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób powiązanych z tym procederem. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy.

Źródło: Policja.pl