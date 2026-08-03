13-letnia córka Kim Kardashian odwołała pierwszą trasę koncertową. North West budzi wiele kontrowersji

Wiele jest przypadków młodych artystów, którzy jeszcze jako nastolatkowie postanowili spróbować swoich sił w branży muzycznej, zwłaszcza gdy mogli liczyć na wsparcie rodziców. Mimo tego nie brakuje kontrowersji związanych z rozpoczynaniem kariery w bardzo młodym wieku. Jednym z tego typu przykładów jest North West - zaledwie trzynastoletnia córka, której doczekali się Kim Kardashian i Kanye West.

North West chce być wielką gwiazdą. Córka Kim Kardashian budzi kontrowersje

Mała North wielokrotnie towarzyszyła rodzicom na prestiżowych wydarzeniach i szybko okazało się, że podziela ich zamiłowanie do ekstrawagancji, blasku fleszy i wielkiej kariery. Równie szybko pojawił się niepokój, że Kim Kardashian odbiera córce dzieciństwo, by już w najmłodszych latach wprowadzać ją w świat, który nie jest odpowiednim miejscem dla wczesnej nastolatki. Chociażby zdarzyło się, że celebrytka uczestniczyła w pokazie mody z zaledwie pięcioletnią wówczas North.

Najwidoczniej liczne głosy krytyki, jak i olbrzymie kontrowersje, jakie wywołuje również ojciec dziewczyny - Kanye West, nie wpłynęły na decyzje podejmowane za zamkniętymi drzwiami. W pierwszej połowie br., dwunastoletnia jeszcze dziewczyna podpisała pierwszy kontrakt fonograficzny i wydała szeroko komentowany, debiutancki album. Szczególną uwagę budzi też sam jej wygląd, a przede wszystkim - przefarbowane na niebiesko włosy i liczne kolczyki.

13-latka odwołała pierwszą trasę

Przed wysoko aspirującą - lub, jak sądzą niektórzy - zmuszoną do kariery - North West stała teraz kolejna przełomowa w karierze chwila. Po debiutanckim krążku nadszedł czas na pierwszą trasę koncertową. Trzynastolatka nie miała jednak występować sama. Wraz z nią szereg koncertów w USA i Kanadzie miała dać 21-letnia raperka Molly Santana.

Niespodziewanie, trasa została całkowicie odwołana. Oficjalna strona wydarzenia zniknęła z sieci, a North West lakonicznie poinformowała w mediach społecznościowych, że nie wystąpi dla fanów, ale za to przygotowała dla nich inne niespodzianki. Bardziej wylewna była Molly, jednak i ona nie zdradziła, co było powodem odwołania spektakularnej trasy, która miała otworzyć trzynastolatce drzwi do kolejnego etapu w światowej karierze.

"Wszystkich, którzy kupili bilety na trasę, szczerze przepraszam. Wiem, że wielu z was przeznaczyło czas w waszych napiętych harmonogramach i wydało wasze ciężko zarobione pieniądze, planując tam być. Nic nie uszczęśliwia mnie bardziej niż możliwość podzielenia się kolejnymi niesamowitymi wspomnieniami z wami wszystkimi. Mam nadzieję zobaczyć was wkrótce" - czytamy.

Jak myślicie? Czy to kontrowersje wokół wieku i wyglądu North West spowodowały odwołanie jej występów w całych Stanach i Kanadzie? A może wschodząca gwiazda chce nas zaskoczyć czymś bardziej spektakularnym?

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