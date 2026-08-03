Zatrzymanie w Szczecinku. 22-latek uciekał przed policją i miał prawie 1,5 kg narkotyków

Pościg ulicami Szczecinka

Zdarzenie rozpoczęło się w centrum miasta, gdy funkcjonariusze w nieoznakowanym radiowozie zauważyli citroena, którego kierowca na ich widok wyraźnie przyspieszył. Policjanci na ulicy Rzemieślniczej włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe, dając sygnał do zatrzymania się, jednak mężczyzna zignorował te polecenia. Rozpoczął on ucieczkę ulicami miasta, w trakcie której stale przyspieszał i naruszał szereg przepisów ruchu drogowego. Po przejechaniu kilku kilometrów 22-latek porzucił swój pojazd i próbował uciekać pieszo, jednak został ujęty przez mundurowych.

Znaczne ilości narkotyków w samochodzie i mieszkaniu

W trakcie weryfikacji danych w systemach policyjnych okazało się, że zatrzymany nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas przeszukania citroena policjanci ujawnili w bagażniku znaczną ilość narkotyków, które zostały przekazane do badania przez technika kryminalistyki. Kolejne zakazane substancje mundurowi znaleźli w miejscu zamieszkania 22-latka. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 1,5 kg środków odurzających i psychoaktywnych. Mężczyzna został przewieziony do komendy, gdzie spędził noc w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Tymczasowy areszt dla 22-letniego kierowcy

Na wniosek śledczych sąd postanowił zastosować wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zebrany materiał dowodowy oraz ilość zabezpieczonych substancji stały się podstawą do przedstawienia zarzutów. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających 22-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Źródło: Policja.pl