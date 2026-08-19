Kradzież szczególnie zuchwała w Sopocie. Policjanci zatrzymali 28-letniego rowerzystę

Szczególnie zuchwała kradzież w Sopocie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 9 lipca 2026 roku na terenie Sopotu. Według ustaleń funkcjonariuszy sprawca poruszający się na rowerze podjechał od tyłu do pokrzywdzonej kobiety i wykorzystując zaskoczenie, zerwał przenoszony przez nią plecak. Po kradzieży mężczyzna szybko odjechał, a właścicielka straciła między innymi portfel z dokumentami, gotówkę oraz karty płatnicze. Wartość skradzionego mienia została oszacowana przez poszkodowaną na kwotę 1050 zł.

Działania operacyjne i zatrzymanie w Gdańsku

Wyjaśnieniem sprawy od samego początku zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Policjanci prowadzili czynności operacyjne, zbierali dowody i analizowali wszelkie informacje, które mogły doprowadzić do ustalenia tożsamości sprawcy. Kryminalni krok po kroku odtwarzali przebieg zdarzenia i sprawdzali kolejne tropy. Ich praca pozwoliła wytypować 28-letniego mężczyznę i wskazać miejsce, w którym może on przebywać. 17 sierpnia 2026 roku sopoccy mundurowi zatrzymali podejrzanego na terenie Gdańska.

Zarzuty i dozór policji dla 28-latka

Mężczyzna został przetransportowany do komendy w Sopocie, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty. Funkcjonariusze ustalili, że po dokonaniu kradzieży 28-latek próbował również skorzystać z karty płatniczej znajdującej się w zabranym plecaku. Za to zachowanie oraz za kradzież szczególnie zuchwałą mężczyzna poniesie teraz odpowiedzialność przed sądem. Wobec podejrzanego zastosowano już środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat.

Źródło: Policja.pl