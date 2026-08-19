Kradzieże w Gdańsku. Obywatele Rumunii usłyszeli 22 zarzuty

Seria kradzieży na terenie Gdańska

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Gdańsku przy ulicy Długa Grobla pracowali nad sprawą licznych kradzieży, do których dochodziło w ostatnim czasie. Sprawcy wybierali na swój cel głównie zawartość plecaków oraz torebek, skąd zabierali portfele, gotówkę, telefony oraz dokumenty. Wykorzystywali również skradzione karty płatnicze do dokonywania transakcji, co zakwalifikowano jako kradzieże z włamaniem. Kilka z tych zdarzeń odnotowano podczas trwającego w mieście Jarmarku Dominikańskiego.

Współpraca kryminalnych z operatorem monitoringu

Kryminalni po analizie dostępnych materiałów i działaniach operacyjnych ustalili, że za kradzieżami stoi dwoje obywateli Rumunii w wieku 25 i 32 lat. Kluczowe dla sprawy okazały się nagrania z monitoringu miejskiego, na których operator zauważył wytypowaną przez policjantów parę. W niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku, funkcjonariusze zatrzymali kobietę i mężczyznę bezpośrednio po popełnieniu przez nich przestępstwa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli przy nich skradziony portfel oraz gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości około 5000 zł.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla zatrzymanych

Para usłyszała łącznie 22 zarzuty, które obejmowały 7 kradzieży szczególnie zuchwałych oraz 15 kradzieży z włamaniem. We wtorek, 18 sierpnia 2026 roku, sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście o zastosowanie środka zapobiegawczego. Podejrzani spędzą w tymczasowym areszcie najbliższe 3 miesiące. Za popełnione czyny grozi im teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl