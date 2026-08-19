Małgorzata Socha pozuje z mężem i dziećmi na wakacjach. Takie kadry udostępnia niezwykle rzadko

Małgorzata Socha spędza wakacje nad Bałtykiem. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" ma swoją tradycję

Wybrzeże Morza Bałtyckiego od lat przyciąga gwiazdy show-biznesu. Ostatnio urlopowała tam 27-letnia Wiktoria Gąsiewska, a do Juraty przyjechali 83-letni Jan Englert oraz 58-letnia Beata Ścibakówna. Towarzystwo córki i mamy podczas wypoczynku wybrała również 63-letnia Ewa Skibińska. Na plażach pojawiła się także 45-letnia Edyta Herbuś z partnerem oraz czworonogami.

Regularnym gościem nad morzem jest 46-letnia Małgorzata Socha, która każdego lata podróżuje tam z bliskimi. Wyprawy na Półwysep Helski stały się już stałym punktem wakacji. Tym razem znów wybrali popularny kemping w Chałupach. Aktorka, znana z ról w produkcjach "Przyjaciółki" oraz "Zaraz wracam", zamieściła w sieci obszerną relację z wypoczynku.

"Pogoda w tym roku wyjątkowo nas nie rozpieszczała, ale przecież zupełnie nie o pogodę tutaj chodzi. Chodzi o ten klimat, w którym nic nie musisz, a możesz wszystko. O piach wszędzie, rybkę z frytkami, wspólne śniadania, spacery, rowery, morze i wieczory, które mogłyby trwać bez końca" - rozpoczęła aktorka.

Zobacz również: Małgorzata Socha w kusym bikini. Pokazała wyrzeźbioną sylwetkę nad basenem

Małgorzata Socha pozuje z mężem i trójką dzieci. Rodzinne zdjęcia prosto z Chałup

W dalszej części wpisu artystka wyznała, że powroty w to miejsce wynikają z miłości, jaką darzą je dzieci. Gdy pociechy odpoczywają w Chałupach, ona skutecznie łączy urlop z pracą zawodową. Jak zaznaczyła, bardzo stara się przy tym „łapać każdą wolną chwilę”. Małgorzata Socha

"Czasami patrzę na Zosię, Basię i Stasia i myślę, że są trochę jak bohaterowie z »Dzieci z Bullerbyn«. Lisa, Lasse, Bosse, Britta, Anna i Olle mieli swoje Bullerbyn, a oni mają swoje Chałupy. Własny mały świat, swoje ekipy, wyprawy, sekrety i przygody. Są tu szczęśliwi, bezpieczni, coraz bardziej samodzielni i trochę bardziej »swoi« niż gdziekolwiek indziej. I chyba właśnie ich uśmiech najlepiej przypomina mi, po co każdego roku tu wracamy" - napisała Socha.

Do tekstu dołączono letnie kadry, przedstawiające nadmorskie widoki, jedzenie oraz wizerunek aktorki. Największe emocje fanów wzbudziło jednak ujęcie w pełnym składzie. Małgorzata Socha od ponad dwudziestu pięciu lat tworzy relację z 49-letnim Krzysztofem Wiśniewskim. Poznali się w 1996 roku podczas urlopu w Darłówku, a dawny romans przerodził się w trwały związek i ślub w 2008 roku.

Para wychowuje troje pociech: urodzoną w 2013 roku Zofię, Barbarę z 2017 roku i Stanisława urodzonego w 2018 roku. Ekranowa gwiazda niezwykle skrupulatnie chroni prywatność bliskich i niechętnie dzieli się nimi w mediach społecznościowych. Udostępniony kadr wywołał więc radosny odbiór internautów!

Zobacz również: Małgorzata Socha gorzko o początkach kariery. Dawniej w kinie kobiety bywały tylko tłem

29

Małgorzata Socha o trudach w zawodzie aktorki. Przed laty została zaszufladkowana?