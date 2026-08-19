Małgorzata Socha pozuje z mężem i dziećmi na wakacjach. Takie kadry udostępnia niezwykle rzadko

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-08-19 14:12

Odpoczynek nad polskim morzem na stałe wpisał się w kalendarz Małgorzaty Sochy. Znana z ekranów aktorka podzieliła się w sieci obszerną relacją oraz serią fotografii z minionego urlopu. Uwagę fanów przykuło zwłaszcza zdjęcie w pełnym, rodzinnym gronie. Gwiazda serialu "Zaraz wracam" zazwyczaj mocno chroni prywatność swoich bliskich, dlatego takie publikacje należą do rzadkości.

Małgorzata Socha spędza wakacje nad Bałtykiem. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" ma swoją tradycję

Wybrzeże Morza Bałtyckiego od lat przyciąga gwiazdy show-biznesu. Ostatnio urlopowała tam 27-letnia Wiktoria Gąsiewska, a do Juraty przyjechali 83-letni Jan Englert oraz 58-letnia Beata Ścibakówna. Towarzystwo córki i mamy podczas wypoczynku wybrała również 63-letnia Ewa Skibińska. Na plażach pojawiła się także 45-letnia Edyta Herbuś z partnerem oraz czworonogami.

Regularnym gościem nad morzem jest 46-letnia Małgorzata Socha, która każdego lata podróżuje tam z bliskimi. Wyprawy na Półwysep Helski stały się już stałym punktem wakacji. Tym razem znów wybrali popularny kemping w Chałupach. Aktorka, znana z ról w produkcjach "Przyjaciółki" oraz "Zaraz wracam", zamieściła w sieci obszerną relację z wypoczynku.

"Pogoda w tym roku wyjątkowo nas nie rozpieszczała, ale przecież zupełnie nie o pogodę tutaj chodzi. Chodzi o ten klimat, w którym nic nie musisz, a możesz wszystko. O piach wszędzie, rybkę z frytkami, wspólne śniadania, spacery, rowery, morze i wieczory, które mogłyby trwać bez końca" - rozpoczęła aktorka.

Zobacz również: Małgorzata Socha w kusym bikini. Pokazała wyrzeźbioną sylwetkę nad basenem

Małgorzata Socha pozuje z mężem i trójką dzieci. Rodzinne zdjęcia prosto z Chałup

W dalszej części wpisu artystka wyznała, że powroty w to miejsce wynikają z miłości, jaką darzą je dzieci. Gdy pociechy odpoczywają w Chałupach, ona skutecznie łączy urlop z pracą zawodową. Jak zaznaczyła, bardzo stara się przy tym „łapać każdą wolną chwilę”. Małgorzata Socha

"Czasami patrzę na Zosię, Basię i Stasia i myślę, że są trochę jak bohaterowie z »Dzieci z Bullerbyn«. Lisa, Lasse, Bosse, Britta, Anna i Olle mieli swoje Bullerbyn, a oni mają swoje Chałupy. Własny mały świat, swoje ekipy, wyprawy, sekrety i przygody. Są tu szczęśliwi, bezpieczni, coraz bardziej samodzielni i trochę bardziej »swoi« niż gdziekolwiek indziej. I chyba właśnie ich uśmiech najlepiej przypomina mi, po co każdego roku tu wracamy" - napisała Socha.

Do tekstu dołączono letnie kadry, przedstawiające nadmorskie widoki, jedzenie oraz wizerunek aktorki. Największe emocje fanów wzbudziło jednak ujęcie w pełnym składzie. Małgorzata Socha od ponad dwudziestu pięciu lat tworzy relację z 49-letnim Krzysztofem Wiśniewskim. Poznali się w 1996 roku podczas urlopu w Darłówku, a dawny romans przerodził się w trwały związek i ślub w 2008 roku.

Para wychowuje troje pociech: urodzoną w 2013 roku Zofię, Barbarę z 2017 roku i Stanisława urodzonego w 2018 roku. Ekranowa gwiazda niezwykle skrupulatnie chroni prywatność bliskich i niechętnie dzieli się nimi w mediach społecznościowych. Udostępniony kadr wywołał więc radosny odbiór internautów!

Zobacz również: Małgorzata Socha gorzko o początkach kariery. Dawniej w kinie kobiety bywały tylko tłem

Aktorka Małgorzata Socha. Obok na miniaturach zdjęcia z rodzinnych wakacji. O urlopie gwiazdy przeczytasz w serwisie Eska.
Galeria zdjęć 29
Małgorzata Socha o trudach w zawodzie aktorki. Przed laty została zaszufladkowana?
Radio ESKA Google News
Sonda
Czy Małgorzata Socha sprawdziłaby się w roli jurorki "Tańca z Gwiazdami"?

Rolki

dzieci gwiazd
Małgorzata Socha