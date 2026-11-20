Kobieta leżała na przejściu dla pieszych w Bydgoszczy

W środowe popołudnie 18 listopada 2026 roku kierownik dzielnicowych oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie jechali ulicą 3 Maja w Bydgoszczy. Zauważyli kobietę leżącą na przejściu dla pieszych. Przy kobiecie byli już przechodnie, którzy zatrzymali się, by jej pomóc. Policjanci dołączyli do nich i pomogli w udzielaniu pomocy.

Dzielnicowi z Błonia wezwali ratowników i kierowali ruchem

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia radiowozem. Starszy aspirant Cezary Fac powiadomił o sytuacji zespół ratownictwa medycznego. Aspirant sztabowy Paweł Grzegorzewski, kierownik dzielnicowych, kierował ruchem na skrzyżowaniu, dbając o bezpieczeństwo osób udzielających pomocy oraz uczestników ruchu. W tym czasie młodsi aspiranci Piotr Sternicki i Albert Kalociński pozostali przy kobiecie.

Ratownicy medyczni przejęli opiekę nad 59-latką

Policjanci stwierdzili, że kobieta oddycha, ale nie reagowała na głos i nie można było nawiązać z nią kontaktu. Zauważyli także drżenie jej ciała. Do przyjazdu ratowników kontrolowali jej oddech i obserwowali stan 59-latki. Po przybyciu na miejsce ratownicy medyczni przejęli opiekę nad 59-latką.

Źródło: Policja.pl