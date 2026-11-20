Słoiki z domowymi przetworami są często trudne do otwarcia z powodu podciśnienia, które powstaje wewnątrz naczynia po ostygnięciu gorącej zawartości.

Podczas otwierania słoików należy unikać podważania wieczka ostrymi narzędziami, aby zapobiec uszkodzeniom lub skaleczeniom.

Na szczęście istnieje prosty i bezpieczny sposób na otwarcie słoika. Sprawdź, jak zrobić to szybko i bezpiecznie.

Ogórki kiszone, dżemy, powidła czy marynowane grzyby - trudno wyobrazić sobie domową spiżarnię bez tych smakołyków. Problem pojawia się wtedy, gdy chcemy dostać się do środka, a metalowa zakrętka ani drgnie. W takich momentach zazwyczaj prosimy kogoś o pomoc, a jeśli akurat w tym momencie nie ma nikogo w naszym otoczeniu, próbujemy różnymi sposobami podważyć wieczko. Zanim sięgniemy po te rozwiązania, warto wypróbować pewien kuchenny patent.

Dlaczego wieczko tak mocno trzyma?

Wieczko mocno przywiera do słoika z powodu podciśnienia, które powstaje podczas przygotowywania przetworów. Gdy gorąca zawartość słoika stygnie, zmniejsza się ciśnienie wewnątrz naczynia. Wieczko zostaje mocno przyciągnięte do jego krawędzi, tworząc szczelne zamknięcie. To właśnie dzięki temu przetwory mogą być przechowywane przez dłuższy czas, ale jednocześnie trudno je później otworzyć. Co więcej, kiedy metalowa nakrętka mocno przylega do szklanej powierzchni, a czasem na jej brzegach zaschną resztki syropu lub zalewy, odkręcenie słoika staje się jeszcze trudniejsze.

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Ten prosty trik sprawi, że otworzysz słoik w 10 sekund bez pomocy innych

Zamiast siłować się z zakrętką, wystarczy sięgnąć po ciepłą wodę. Pod wpływem temperatury metal rozszerza się, dzięki czemu nakrętka może delikatnie się poluzować, ułatwiając nam otwarcie słoika. Wystarczy przez kilkanaście sekund polewać wieczko ciepłą wodą z kranu lub zanurzyć górną część słoika w misce z ciepłą wodą. Następnie wytrzeć zakrętkę do sucha i spróbować ją odkręcić. Można również wykorzystać parę wodną, ostrożnie trzymając słoik nad parującą wodą.

Tego unikaj podczas odkręcania słoików

Choć często podczas problemów z otwieraniem słoików podważamy nakrętkę ostrym narzędziem, jak np. nóż, to nie jest to najlepszy pomysł i może skończyć się uszkodzeniem wieczka, a nawet skaleczeniem. Lepiej sięgnąć po gumową rękawiczkę lub suchą ściereczkę, która poprawi chwyt. Trik z polaniem wieczka ciepłą wodą możne znacznie ułatwić nam otwieranie słoików.

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