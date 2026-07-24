Kto wygra Miss Supranational 2026? Główne kandydatki do zdobycia korony [ZDJĘCIA]

Gala Miss Supranational 2026 zbliża się wielkimi krokami

Miss Supranational to jeden z najważniejszych konkursów piękności. Impreza odbywa się od ponad dekady, a każda kolejna edycja buduje jej renomę na arenie międzynarodowej. Gospodarzem wielkiego finału od lat pozostaje Polska, goszcząc reprezentantki ze wszystkich stron świata. Warto podkreślić, że obecnie tytuł Miss Supranational jest równie ceniony co korony Miss Universe, Miss World czy Miss International. Aktualnie zaszczytne miano nosi Eduarda Braum, pochodząca z Brazylii. Już 31 lipca 2026 roku dotychczasowa królowa wręczy diadem nowej triumfatorce. W rywalizacji wystartuje 67 kobiet. Nasz kraj będzie reprezentować Oliwia Mikulska, która w 2025 roku sięgnęła po koronę Miss Polski. Czeka ją trudne zadanie, ponieważ konkurentki prezentują bardzo wysoki poziom, co gwarantuje zaciętą walkę o ostateczny sukces.

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Kto jest faworytką Miss Supranational 2026?

Wybory najpiękniejszej kobiety świata budzą ogromne emocje. W mediach społecznościowych oraz na forach dyskusyjnych pojawiają się pierwsze analizy przed nadchodzącą galą. Kogo specjaliści wskazują jako przyszłą Miss Supranational 2026? W gronie głównych kandydatek do zwycięstwa najczęściej pojawiają się reprezentantki Czech, Indonezji, Hiszpanii, Tajlandii, Brazylii, Filipin, Wenezueli oraz Francji. Fotografie tych piękności można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii.

Oliwia Mikulska i szanse Polski na Miss Supranational 2026

Wielu kibiców zastanawia się, jak w rywalizacji o tytuł Miss Supranational 2026 wypadnie Oliwia Mikulska. Choć Polka nie znajduje się na czele zestawień typujących zwyciężczynię, niewykluczone, że uplasuje się na wysokiej pozycji. W przeszłości nasze rodaczki często osiągały bardzo dobre wyniki w tej imprezie. Wpływ na to ma bez wątpienia fakt, że finał odbywa się właśnie w naszym kraju.