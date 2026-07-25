Maja Todd mierzy suknie na Miss World 2026. Najpiękniejsza Polka szykuje się do walki o międzynarodowy tytuł

Maja Todd wybiera suknie na Miss World 2026

Dla każdej finalistki wyborów Miss World idealna kreacja to absolutny fundament scenicznego sukcesu. Ubiór musi nie tylko uwydatniać atuty fizyczne kandydatki, ale również oddawać jej charakter, aby wzbudzić zainteresowanie sędziów z całego świata.

Maja Todd wkroczyła w decydującą fazę przygotowań do wyborów Miss World 2026. 21-letnia Miss Polonia chętnie odsłania kulisy tego intensywnego okresu, prezentując kolejne kroki na drodze do udziału w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów piękności.

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W kalendarzu reprezentantki Polski nie mogło zabraknąć czasochłonnych przymiarek wyjściowych kreacji. Mierzenie wieczorowych sukni o rozmaitych krojach i bogatych zdobieniach ma pomóc w znalezieniu tej jedynej stylizacji, w której Maja zaprezentuje się z największą pewnością siebie na międzynarodowej arenie.

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Finał Miss World we wrześniu. Przed Mają Todd ogromne wyzwanie

Tytuł Miss Polonia 2025 trafił do Mai Todd pod koniec czerwca 2025 roku, podczas uroczystej gali zorganizowanej w warszawskim ATM Studio. Najcenniejsze trofeum, czyli bursztynową koronę, przekazała jej ustępująca królowa piękności, Maja Klajda.

Od momentu zwycięstwa w krajowych eliminacjach, 21-latka intensywnie przygotowuje się do startu w wyborach Miss World. Wielki finał 73. edycji tego prestiżowego wydarzenia odbędzie się 5 września 2026 roku w Wietnamie.

Dla reprezentantki Polski występ na globalnej scenie to znacznie więcej niż tylko rywalizacja o tytuł najpiękniejszej. Maja zapowiadała wielokrotnie, że chce wykorzystać zdobytą popularność do promowania działań na rzecz dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania ich pasji i zainteresowań.

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Sonda Czy Maja Todd zasłużyła na tytuł Miss Polonia 2025? Tak Nie Nie mam zdania

Kim jest Miss Polonia 2025? Maja Todd ma polsko-angielskie korzenie

Maja Todd wychowywała się w międzynarodowym środowisku, łącząc w sobie polskie i brytyjskie dziedzictwo. Choć urodziła się w Polsce, znaczną część młodości spędziła w ojczyźnie swojego ojca, w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu, że jej mama jest Polką, obecnie panująca Miss biegle włada obydwoma językami.

Po powrocie nad Wisłę, dziewczyna podjęła naukę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz studiów rozwija również swoje zainteresowania muzyczne. Jako wokalistka została doceniona już na etapie krajowych wyborów piękności, zdobywając tytuł Miss Talent.

Teraz przed 21-latką kolejne, jeszcze bardziej wymagające zadanie. Wybór scenicznej kreacji to zaledwie przedsmak emocji, jakie czekają na nią podczas wietnamskiego finału, kiedy uwaga widzów z najodleglejszych zakątków globu skupi się na uczestniczkach Miss World. Zdjęcia z przymiarek najpiękniejszej Polki można obejrzeć w naszej galerii.