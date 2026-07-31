Śmierć w rzece Pasłęka. 27-latek z gminy Frombork podejrzany o nieumyślne spowodowanie zgonu brata

Poszukiwania tożsamości mężczyzny znalezionego w rzece Pasłęka

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie od 25 lipca 2026 roku pracowali nad ustaleniem tożsamości osoby, której ciało wyłowiono z rzeki w miejscowości Nowa Pasłęka. Wstępne przypuszczenia śledczych sugerowały, że w tym przypadku mogło dojść do utonięcia. Dalsze czynności podjęte po zidentyfikowaniu 25-letniego mężczyzny wykazały jednak, że do jego śmierci mogła przyczynić się inna osoba. Policjanci rozpoczęli szczegółowe sprawdzanie, gdzie i w czyim towarzystwie przebywał zmarły przed zdarzeniem.

Kłótnia między braćmi i interwencja policji

Mundurowi przesłuchali osoby, które widziały 25-latka żywego po raz ostatni, co pozwoliło na wytypowanie osób mogących mieć związek ze sprawą. Ustalono, że kilka dni wcześniej mężczyzna spędzał czas ze swoim 27-letnim bratem. Według ustaleń policji między mężczyznami doszło do kłótni oraz rękoczynów, w wyniku których obaj znaleźli się w wodzie. 27-latek po pewnym czasie samodzielnie wrócił do domu, natomiast jego młodszego brata od tamtego momentu nikt nie widział i nie zgłoszono jego zaginięcia.

Tymczasowy areszt dla 27-latka z gminy Frombork

Przebieg wydarzeń odtworzony przez funkcjonariuszy oraz zgromadzony materiał dowodowy dały podstawy do zatrzymania 27-letniego mieszkańca gminy Frombork. Mężczyźnie przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 25-latka. Na wniosek prokuratora 29 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy w Braniewie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postępowanie w tej sprawie jest obecnie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

Źródło: Policja.pl