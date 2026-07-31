Kradzież skuterów wodnych w Giżycku. Policja odzyskała mienie warte 450 000 złotych

Kradzież w giżyckim porcie

W nocy z 27 na 28 lipca 2026 roku, około godziny 3:00, dyżurny giżyckiej komendy odebrał zgłoszenie dotyczące kradzieży dwóch skuterów wodnych. Do zdarzenia doszło w jednym z portów na terenie Giżycka, a wartość utraconego mienia oszacowano wstępnie na około 250 000 złotych. Właściciel przekazał mundurowym, że obie maszyny posiadają zainstalowany system lokalizacji GPS. Podczas sprawdzania nabrzeża zgłaszający zorientował się również, że brakuje trzeciego skutera, który stał wcześniej obok pozostałych.

Odnalezienie skradzionych skuterów w miejscowości Bystry

Dzięki danym z systemu GPS funkcjonariusze ustalili, że skradziony sprzęt znajduje się w miejscowości Bystry nad jeziorem Niegocin. Na miejsce natychmiast wysłano patrol prewencyjny, który potwierdził lokalizację pojazdów w rejonie tamtejszej plaży. Mundurowi ujawnili dwa skutery wodne, które były przywiązane linką do samochodu dostawczego zaparkowanego tyłem do linii brzegowej. Wewnątrz części ładunkowej tego samego pojazdu policjanci znaleźli trzecią z poszukiwanych maszyn.

Zatrzymanie 26-latka i czwarty skuter

Do działań włączyli się funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz policjanci z Wydziału Kryminalnego. Podczas rozszerzonego przeszukania pobliskiego terenu mundurowi odnaleźli czwarty skuter wodny. W trakcie sprawdzania okolicy jeden z kryminalnych wraz z policjantem prewencji zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wydało im się podejrzane. Osoba ta podjęła próbę ucieczki na widok mundurowych, jednak została zatrzymana po krótkim pościgu. W pobliżu miejsca interwencji zabezpieczono także drugi samochód dostawczy.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Zatrzymanym okazał się 26-letni mężczyzna, któremu przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem przy współpracy z innymi osobami. Wszystkie odzyskane skutery o łącznej wartości 450 000 złotych zostały po zakończeniu czynności procesowych zwrócone ich prawowitym właścicielom. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Giżycku sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. W ocenie sądu zebrany materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu, a izolacja mężczyzny jest konieczna dla zabezpieczenia toku postępowania.

Źródło: Policja.pl