Maja Rutkowski chwali się nietypową biżuterią. Jej zęby błyszczą złotem i rubinami

Luksusowe życie Mai i Krzysztofa Rutkowskich

Maja Rutkowski, 41-letnia była modelka, jest czwartą z kolei żoną starszego od niej o 25 lat Krzysztofa Rutkowskiego. Ich drogi przecięły się w 2012 roku, kiedy to Maja potrzebowała profesjonalnego wsparcia detektywistycznego. Od tamtego czasu tworzą nierozłączną parę, a w 2013 roku doczekali się syna, Krzysztofa Juniora.

Mimo wielu kontrowersji wokół jego działalności i faktu, że w 2010 roku stracił licencję, Krzysztof Rutkowski wciąż utrzymuje pozycję najbardziej znanego detektywa w naszym kraju. Nie zwalnia tempa, angażując się w kolejne medialne śledztwa. Wraz z żoną na dobre zadomowili się również w polskim show-biznesie, zyskując status pełnoprawnych gwiazd.

Małżeństwo Rutkowskich nie ukrywa swojego zamiłowania do opływającego w luksusy stylu życia. Na ich profilach społecznościowych królują relacje z dalekich podróży, pobytów w ekskluzywnych hotelach, a także zdjęcia w drogich futrach i luksusowych autach. Para często i chętnie eksponuje bogatą biżuterię, ociekając złotem i blaskiem diamentów.

Zobacz również: Maja Rutkowski o życiu u boku detektywa. Szokujące zasady i łzy w nowym odcinku Królowej przetrwania

Sonda Lubisz rodzinę Rutkowskich? Tak Nie Nie mam zdania

Maja Rutkowski ozdobiła uśmiech złotem i rubinami

Maja Rutkowski poszła o krok dalej i uznała, że drogocenne kamienie na szyi czy w oprawkach okularów to stanowczo za mało. Zdecydowała się więc przenieść luksus bezpośrednio na swój uśmiech. Na swoim profilu opublikowała nagranie prosto z fotela dentystycznego, prezentując światu śnieżnobiałe zęby udekorowane złotem i rubinami.

"Dobra, poszłam do dentysty… i wyszłam z upgrade’em. Złoto + rubiny na zębach. I teraz pytanie do Was czy to już level: "wow, jaki vibe", czy raczej "mmm… odważnie, ale czy nie za bardzo?". Bo wiecie… diamenciki na zębach już trochę się oswoiły. Ale złoto? z rubinami? To już inna liga - napisała.

W tym samym wpisie żona detektywa zwróciła się do internautów z prośbą o opinię, pytając, czy wolą na zębach klasyczne diamenty, czy może jednak złoto. Zastanawiała się przy tym, czy jej nowa ozdoba nie przekracza pewnych granic. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu na podobny zabieg zdecydował się sam Krzysztof Rutkowski. Kontrowersyjny detektyw dosłownie zabłysnął "hollywoodzkim uśmiechem", umieszczając na swoim zębie złotą ozdobę w kształcie dolara.

Zobacz również: Maja Rutkowski zrzuciła 20 kg w ciągu roku. Zdradziła, jak jej się to udało

Krzysztof Rutkowski rozpływa się nad ukochaną Mają. Ależ miłość!

31