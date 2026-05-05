FC Porto kupuje Polaka! W kontrakcie wpisano 70 milionów euro

Jakub Kiwior wykupiony przez FC Porto. Miliony dla Arsenalu

Włodarze FC Porto przelali na konto Arsenalu 17 milionów euro za definitywny transfer Jakuba Kiwiora.

Umowa reprezentanta Polski z portugalskim zespołem będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku.

W dokumencie zawarto zaporową klauzulę odstępnego, która opiewa na równe 70 milionów euro!

Z oficjalnego komunikatu wydanego przez portugalski klub dowiadujemy się, że londyński Arsenal zainkasował za swojego defensora podstawową kwotę rzędu 17 milionów euro. Umowa transferowa nie kończy się jednak na tej sumie, ponieważ w kontrakcie zapisano również zmienne. Bonusy mogą powiększyć wartość transakcji o kolejne 5 milionów euro, o ile spełnione zostaną konkretne zapisy. Najczęściej w takich przypadkach warunki dotyczą liczby rozegranych minut przez zawodnika oraz trofeów zdobywanych przez sam zespół.

Nietypowy strój Oskara Pietuszewskiego na maturze. Jego buty wywołały uśmiech

Przedstawiciele zespołu z Portugalii wyraźnie traktują reprezentanta Polski jako filar swojej formacji defensywnej na nadchodzące lata. Świadczą o tym nie tylko pieniądze wyłożone na stół, ale przede wszystkim ramy czasowe nowego zobowiązania. Kiwior podpisał umowę, która wiąże go z FC Porto aż do końca czerwca 2030 roku. Co więcej, klub zabezpieczył się przed ewentualną stratą kluczowego gracza. Jeśli w przyszłości jakikolwiek inny zespół zechce wykupić Polaka bez zgody „Smoków”, będzie musiał aktywować potężną klauzulę w wysokości 70 milionów euro.

Sfinalizowanie tego głośnego transferu to dla 26-latka zwieńczenie doskonałego okresu pod względem sportowym. W miniony weekend ekipa FC Porto wywalczyła tytuł mistrza Portugalii na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek, do czego polski obrońca walnie się przyczynił. To już 31. mistrzowski puchar w gablocie tego utytułowanego klubu. Warto zaznaczyć, że w szatni świeżo upieczonych triumfatorów przebywa łącznie trzech Biało-Czerwonych. Obok bohatera transferu, barwy „Smoków” reprezentują również rutynowany Jan Bednarek oraz niespełna 18-letni Oskar Pietuszewski. Już jesienią całą trójkę czekają wymagające występy w prestiżowej Lidze Mistrzów.

Até 2030 💙 FC Porto exerceu a opção de compra de Jakub Kiwior ✍️ℹ️ https://t.co/pJyfJeF7se pic.twitter.com/3pxBbYc74s— FC Porto (@FCPorto) May 5, 2026

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie