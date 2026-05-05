Bruce Willis zmaga się z nieuleczalną chorobą. Żona aktora podjęła niezwykle ważną decyzję dotyczącą jego przyszłości po śmierci

Dramatyczna walka Bruce'a Willisa o zdrowie. Aktor nie jest świadomy swojej choroby

Bruce Willis, mający 71 lat, przez wiele lat był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowego kina, utrzymując się na szczycie hollywoodzkiej elity. Swoje sukcesy zawodowe łączył z dość dynamicznym, ale ostatecznie szczęśliwym życiem prywatnym. Przez dwie dekady tworzył związek z 63-letnią Demi Moore, z którą udało mu się utrzymać serdeczne, przyjacielskie stosunki nawet po zakończeniu małżeństwa.

W 2009 roku popularny aktor ożenił się z Emmą Heming Willis, młodszą o 24 lata. 47-latka urodziła mu dwie córki: dzisiaj 14-letnią Mabel i 12-letnią Evelyn. Wraz z dorosłymi córkami aktora z pierwszego małżeństwa - 37-letnią Rumer, 34-letnią Scout i 32-letnią Tallulah Belle - stanowią wyjątkowo zżytą rodzinę patchworkową. Obecność starszych córek oraz Demi Moore okazała się nieocenionym wsparciem, szczególnie w tych trudnych, ostatnich latach.

W 2022 roku znany z kina akcji aktor oficjalnie zakończył swoją karierę i zniknął z przestrzeni publicznej. Niedługo potem jego rodzina opublikowała komunikat, informując o zmaganiach Willisa z afazją. Z biegiem czasu u gwiazdora zdiagnozowano otępienie czołowo-skroniowe (FTD). To postępująca, nieuleczalna choroba układu nerwowego, która prowadzi do trwałego zaniku komórek w płatach czołowych i skroniowych mózgu.

Ostatnie lata to czas drastycznego pogorszenia się kondycji aktora. Do problemów z mową dołączyły kłopoty z pamięcią i zdolnością poruszania się. Kilka miesięcy wstecz, Emma Heming Willis podjęła bolesną decyzję o przeprowadzce męża. Bruce Willis trafił do specjalnie przystosowanego domu, znajdującego się w pobliżu jego rodziny, gdzie ma zapewnioną odpowiednią opiekę.

Emma Heming Willis zadecydowała. Mózg Bruce'a Willisa po śmierci zostanie oddany naukowcom

Żona aktora, korzystając ze wsparcia specjalistów, stara się jak najlepiej opiekować mężem i nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat jego schorzenia. Próbuje być gotowa na każdy scenariusz, łącznie z odejściem partnera. Jak donoszą media, była modelka podjęła bardzo nietypową decyzję. Miała ona zadecydować, że po śmierci Bruce'a Willisa, jego mózg zostanie poddany badaniom naukowym, koncentrującym się na problemie demencji. Kobieta liczy na to, że ten gest pomoże w odnalezieniu skutecznej metody leczenia tej choroby.

"Mówi się, że rodzina Willisa chciałaby przekazać jego mózg do badań naukowych i jest to ruch, który pomógłby w lepszym zrozumieniu tego schorzenia - informuje 'Economic Times'."

W tej niezwykle trudnej decyzji Emmę Heming wspierają także dorosłe córki aktora. Żona Willisa pisała o takim rozwiązaniu w swojej książce zatytułowanej "The Unexpected Journey".

"Po śmierci Bruce'a chcę przekazać jego mózg do badań. To trudna decyzja, ale uważam, że konieczna, by lepiej zrozumieć ten typ demencji [...] Dar w postaci przekazania mózgu może być twoim głosem, aby stać się częścią tej historii, poznać tajniki demencji i znaleźć na nią lek - pisała Heming."

Na początku bieżącego roku Emma Heming uczestniczyła w podcaście "Conversations with Cam". W wywiadzie z Cameron Oaks Rogers przyznała otwarcie, że jej mąż nie ma świadomości tego, jak bardzo jest chory. Aktor cierpi bowiem na anozognozję - zaburzenie o podłożu neurologicznym, które sprawia, że pacjent nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby i jej objawów, nawet gdy są one bardzo wyraźne. Emma Heming podsumowała, że jest to zarazem rodzaj błogosławieństwa dla niego, jak i ogromne przekleństwo dla najbliższych.

