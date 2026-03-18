Maja Rutkowski o życiu u boku detektywa. Szokujące zasady i łzy w nowym odcinku Królowej przetrwania

Najnowsza odsłona programu "Królowa przetrwania" zabrała bohaterki na egzotyczną Sri Lankę, gdzie luksusy zastąpiono bezwzględnymi regułami i dziką przyrodą. Trzynaście znanych z mediów pań mierzy się tam z potężnymi wyzwaniami oraz własnymi ograniczeniami. Nad wszystkim czuwa Małgorzata Rozenek-Majdan, która jako bezkompromisowa prowadząca twardo egzekwuje zasady gry. Od samego początku stało się jasne, że ten sezon będzie wymagał od celebrytek nadludzkiego wysiłku i stalowych nerwów.

Zobacz też: Pierwsza uczestniczka odpadła! Drugi odcinek "Królowej przetrwania" to totalny chaos

41

Kłótnie, chaos i ogromne emocje w 3. odcinku "Królowej przetrwania"

Najnowsza odsłona show udowodniła, że prawdziwa rywalizacja dopiero nabiera tempa, a stres wśród bohaterek systematycznie wzrasta. W gronie walczących o zwycięstwo kobiet wciąż znajdują się Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak i Izabela Macudzińska-Borowiak. Wszystkie te znane osobistości zdeterminowanie pokazują, że nie mają zamiaru łatwo zrezygnować z wygranej.

Otoczenie jest wyjątkowo bezlitosne, ponieważ celebrytki przebywają w sercu buszu na skraju parku narodowego. Wysokie temperatury, brak podstawowych wygód oraz bliskie spotkania z dzikimi zwierzętami to ich obecna rzeczywistość. Każde wyznaczone przez produkcję zadanie stanowi brutalny sprawdzian siły fizycznej, a także testuje zdolność pracy w grupie i odporność na potężny stres.

Narastające wyczerpanie w połączeniu z izolacją od świata zewnętrznego powoduje, że bohaterkom coraz trudniej panować nad własnymi emocjami. Przed kamerami krystalizują się pierwsze taktyczne sojusze, ale równocześnie wybuchają ostre nieporozumienia. Widzowie są świadkami bezpardonowych kłótni i zaskakujących momentów, które bezwzględnie obnażają prawdziwe charaktery zamkniętych w dżungli kobiet.

Zobacz też: Krzysztof Rutkowski o swoim 16-letnim dziecku: "To nie jest mój syn w sensie emocjonalnym". Jego eks komentuje i szykuje pozew!

Maja Rutkowski szokuje wyznaniem o małżeństwie z Krzysztofem

Żona najsłynniejszego polskiego detektywa otworzyła się na temat restrykcyjnych reguł, jakie panują w jej małżeństwie. Celebrytka wyznała na wizji, że musiała całkowicie przeorganizować swoją codzienność i dostosować się do wymagań narzuconych przez partnera. Okazuje się, że nawet tak prozaiczne sytuacje, jak taniec z innym mężczyzną podczas imprezy weselnej są w ich relacji surowo zabronione. Maja zdradziła szczegóły jednej z takich sytuacji w show TVN.

Zobacz też: Krzysztof Rutkowski chce wydziedziczyć nieślubnego syna! Jego matka zapewnia: "Życzymy mu zdrowia i długiego życia"

Niestety, żeby być Krzysztofem, musiałam swoje życie zostawić i być dla niego, no bo mniej więcej on tak wymaga też od kobiety. Dużo rzeczy nie można kobiecie Rutkowskiego. Nie można zatańczyć, bo mamy taką umowę, że jak jakiś mężczyzna właśnie mnie się zapytał na weselu znajomych, czy może ze mną zatańczyć, a zawsze mówię, jak już jest natarczywy, że proszę iść do męża się zapytać, no to podszedł do męża i mówi, czy mogę porwać do tańca pańską żonę, no to Krzysztof odpowiedział, porwać to ty sobie możesz, majtki w krok - mówiła Rutkowski w show TVN.

W niezwykle osobistej rozmowie gwiazda wróciła również wspomnieniami do bolesnych momentów ze swojej młodości. Wyjawiła, że bardzo szybko musiała usamodzielnić się i wziąć na siebie ciężar macierzyństwa, łącząc wychowanie dziecka z edukacją w szkole. Opowiadała o dramatycznych sytuacjach, w których brakowało jej środków do życia, a w jej portfelu znajdowały się jedynie drobne monety na najtańsze jedzenie.

Zobacz również: Nieślubny syn Rutkowskiego pozwał go na 5 milionów! Chce alimentów i odszkodowania

Ja zostałam sama, ja musiałam jechać na studia, ja musiałam czwartą klasę skończyć i tak trochę to wszystko było na moich barkach. Czasami miałam w portfelu 11 zł, kupowałam kaszkę dla dziecka za 9 i piłam wodę z kranu. Też były takie chwile (...) jak też dziewczyny mi mówiły. Raz mnie jedna tylko odwiedziła, jak leżałam przez pół roku (...) właśnie ta, co mnie odwiedziła, to potem słyszałam, że inne mówiły, ale sobie z*****a życie. Ze starym jakimś tam jest, a po prostu on miał 30 lat, ja 17 i, że po jej karierze modelki, będzie miała cycki do kolan, jak wróci. Ja wiedziałam, że ja im wszystkim pokażę. Poszłam i pierwsza klasówka (...) jako jedyna piątkę dostałam. Wszystkie piątki zwolniono mnie z matury. Poszłam w takich szpilach, w takich łańcuchach, bo ja zawsze byłam kolorowy ptak, w takim żakiecie z różami, odebrać wyróżnienie za naukę - przyznała w programie.

Na antenie programu widzowie usłyszeli także głębokie refleksje uczestniczki dotyczące jej obecnego związku. Żona Krzysztofa Rutkowskiego zaznaczyła, że ich małżeństwo opiera się na czymś znacznie potężniejszym niż tylko pociąg fizyczny czy wspólne obowiązki. Z jej perspektywy jest to trudna do zdefiniowania, niezwykle silna więź duchowa i emocjonalna. Celebrytka wierzy, że oboje tworzą mentalną jedność, która znacznie wykracza poza tradycyjne rozumienie miłości partnerskiej.

Zobacz też: Pierwszy odcinek "Królowej przetrwania" i już jest drama! Maja Rutkowski ma pretensje do produkcji! "Zostałam wyśmiana"

Ja naprawdę czuję, że wiesz, jesteśmy przywiązani. Nie tylko seksem fizycznym i takimi rzeczami, tylko jakby nasze dusze są jednością - powiedziała Maja Rutkowski w "Królowej przetrwania".

Awantura na Sri Lance. Karolina Pajączkowska i Agnieszka Grzelak w ostrym konflikcie

Atmosfera zgęstniała również na innej płaszczyźnie, gdy doszło do ostrego starcia słownego pomiędzy Karoliną Pajączkowską a Agnieszką Grzelak. Od samego startu programu dało się zauważyć absolutny brak sympatii między obiema paniami, co ostatecznie doprowadziło do otwartej wojny. Zupełnie odmienne podejście do rywalizacji i mocne charaktery sprawiły, że ich kłótnia mocno zszokowała resztę obozu. Wszystko wskazuje na to, że te dwie zawodniczki będą toczyć zacięte boje, a cała sytuacja zakończyła się głośnym płaczem influencerki.

Kolejne zadanie w "Królowej przetrwania". Uczestniczki handlowały na targu

W dalszych fragmentach reality show kobiety otrzymały misję, która wymagała od nich odnalezienia się na lokalnym lankijskim targowisku, gdzie musiały sprzedawać różne towary. Konkurencja ta błyskawicznie stała się testem ich zmysłu handlowego, odwagi oraz zdolności negocjacyjnych w obcym kulturowo otoczeniu. Każda z uczestniczek została zmuszona do przełamania własnych barier i przekonywania miejscowych kupców w bardzo chaotycznych warunkach. Ostatecznie najlepiej z presją poradziły sobie przedstawicielki drużyny "Bombowych Bab", które wygrały całe zadanie.