Potężny cios dla Legii Warszawa. Kluczowi piłkarze przedwcześnie kończą sezon!

Dramat Legii. Wszołek i Reca wykluczeni z gry w krytycznym momencie

Stołeczny klub przekazał, że kontuzje eliminują Pawła Wszołka i Arkadiusza Recę z gry do końca bieżących rozgrywek.

To gigantyczne osłabienie dla zespołu, który wciąż nie ma pewnego utrzymania w Ekstraklasie.

Obaj zawodnicy ucierpieli podczas ostatniej, zwycięskiej konfrontacji z Widzewem Łódź (1:0).

Przedstawiciele Legii Warszawa oficjalnie potwierdzili czarne scenariusze, których obawiali się sympatycy drużyny. Taki komunikat pojawił się na stronie internetowej warszawskiego klubu:

„W wyniku starcia z rywalem w meczu Legia Warszawa – Widzew Łódź Arkadiusz Reca doznał urazu stawu skokowego. W tym samym spotkaniu z powodu urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowych boisko opuścił Paweł Wszołek”

Pechowe zdarzenia miały miejsce w trakcie wygranego 1:0 pojedynku z Widzewem. Jako pierwszy murawę opuścił Paweł Wszołek, zmieniony w 42. minucie. W jego miejsce zameldował się Arkadiusz Reca, jednak jego występ potrwał zaledwie 17 minut – w 59. minucie on również musiał zejść z boiska z powodu urazu.

Dla obu wahadłowych obecna kampania dobiegła końca. Służby medyczne od razu rozpoczęły odpowiednie procedury.

„Obaj zawodnicy już rozpoczęli proces rehabilitacji i po kilkutygodniowej przerwie w treningach dołączą do zespołu w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu”

- te słowa dają nadzieję na ich powrót latem.

Brak tej dwójki to ogromny problem dla sztabu szkoleniowego, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację w tabeli. Na trzy serie gier przed końcem sezonu, „Wojskowi” plasują się na odległej, 11. pozycji i wciąż drżą o ligowy byt. Zapas punktowy nad strefą spadkową, którą otwiera Widzew Łódź, wynosi zaledwie cztery „oczka”. Warszawian czekają teraz starcia o życie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.

