Maja Oświecińska świętuje 17. urodziny. Córka gwiazdora zaprezentowała się w odważnej kreacji

Maja Oświecińska poszła w ślady Tomasza Oświecińskiego. Występuje na szklanym ekranie

Tomasz Oświeciński kojarzony jest przede wszystkim z rolą Andrzejka Lisieckiego w serialu "M jak miłość". 53-letni dziś zawodnik MMA i aktor zaczął występować przed kamerą w 2012 roku, zaczynając od mniejszych ról w serialach. Jego wizerunek szybko przyciągnął uwagę filmowców, w tym Patryka Vegi, u którego pojawił się w produkcji "Służby specjalne". Od tamtego momentu stał się stałym bywalcem planów zdjęciowych.

W życiu prywatnym Tomasz Oświeciński jest związany z Aleksandrą Oświecińską. Mimo rozwodu para wróciła do siebie dwa lata po rozstaniu, a na początku 2025 roku aktor znów poprosił byłą żonę o rękę. Wspólnie wychowują 17-letnią Maję, która, podobnie jak ojciec, jest związana ze światem filmu. Swoją przygodę przed kamerą zaczęła w wieku zaledwie sześciu lat. Do dzisiaj gra Julię Nowak, córkę głównego bohatera Igora Nowaka, w popularnej produkcji "Na Wspólnej".

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Maja Oświecińska powita 17. rok życia. Ubrała na imprezę odważną kreację

16-latka często pokazuje się u boku swojego słynnego taty na różnych galach i wydarzeniach medialnych. Jakiś czas temu wzięła udział w oficjalnej prezentacji jesiennych nowości programowych Polsatu. Maja prężnie rozwija także swój profil na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 60 tysięcy osób. W ubiegły weekend wrzuciła do sieci zdjęcia ze swojej "przedurodzinowej" celebracji.

W środę, 19 sierpnia, Maja Oświecińska będzie miała okazję oficjalnie obchodzić 17. urodziny. Jednak pierwsze świętowanie odbyło się już w minioną sobotę. Tego dnia w towarzystwie rodziców wybrała się do jednej z warszawskich restauracji, by wziąć udział we wspólnym posiłku. Po jedzeniu znalazł się czas na pamiątkowe fotografie na tle stołecznej nocnej scenerii.

Na ten urodzinowy wieczór nastolatka postawiła na dość odważny ubiór - założyła czarną, dopasowaną sukienkę z głębokim wycięciem na dekolcie. Do całości dopasowała również czarne obuwie i torebkę w tym samym kolorze. W dłoni trzymała także bukiet różnokolorowych balonów.

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