Włóż skórki z jabłek do czajnika. Ten banalny trik wymiecie kamień lepiej niż ocet

Kamień w czajniku wpływa na funkcjonowanie urządzenia, potrafi zepsuć smak wody i znacznie skrócić czas bezawaryjnej pracy.

Czyszczenie octem przynosi efekty, ale jego zapach dla wielu jest nie do zniesienia, dlatego warto poszukać naturalnej alternatywy.

Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym, jabłka mogą bez problemu i bez przykrego aromatu rozpuścić uciążliwy osad.

Czyszczenie czajnika jabłkami. Niezawodny sposób na kamień i osady

Podstawą długiego życia czajnika elektrycznego jest jego regularne odkamienianie. W przeciwnym razie we wnętrzu urządzenia szybko pojawią się twarde osady. Wapń i magnez obecne w wodzie mają tendencję do wytrącania się podczas gotowania, a z czasem tworzą trudną do usunięcia skorupę. Taki kamień nie zagraża bezpośrednio naszemu zdrowiu, lecz może poważnie uszkodzić sprzęt domowy. Co więcej, podczas gotowania wody drobinki osadu zaczynają pękać i trafiają bezpośrednio do zaparzanej herbaty czy kawy.

Metody na pozbycie się osadu z czajnika elektrycznego cieszą się w sieci wielkim zainteresowaniem. Najbardziej znanym sposobem jest oczywiście użycie octu. Zazwyczaj wystarczy wlać szklankę tego płynu do środka, włączyć czajnik i po problemie, bo kwas skutecznie radzi sobie z zabrudzeniami, przywracając blask powierzchni. Warto jednak wiedzieć, że podobny efekt uzyskamy dzięki jabłkom, które w przeciwieństwie do octu nie zostawiają drażniącego zapachu.

W jabłkach kryją się organiczne związki, wchodzące w reakcję z węglanem wapnia budującym osad. Ta naturalna chemia sprawia, że kamień po prostu znika. Wystarczy przygotować obierzyny z trzech owoców, wrzucić je do czajnika, dolać wody i zagotować. Po tym procesie zostaw urządzenie w spokoju na około 60 minut. To czas, w którym kwasy z jabłek wykonają najcięższą pracę. Na koniec wystarczy dokładnie przepłukać czajnik czystą wodą. Przy grubszej warstwie kamienia procedurę trzeba będzie powtórzyć. Dla lepszego efektu warto do całej mikstury wlać jeszcze pół szklanki soku wyciśniętego z cytryny.